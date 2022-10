NIKAD VIĐENA SLIKA RODŽERA FEDERERA! Švajcarac pozira u spavaćoj sobi - Nećete verovati čiju sliku drži na zidu! ŠOK!

Oni su ovog ponedeljka "iskopali" neverovatnu fotografiju Rodžera iz mladosti, kada je imao samo 17 godina. Federer se tada slikao u svojoj spavaćoj sobi, u kojoj je imao svakakve stvari okačene na zidu, što je izazvalo iznenađenje svih.

Pre svega, legendarni švajcarski teniser je bio "plavušan", odnosno ofarban u plavo, a na zidu je imao okačenu makedonsku zastavu!

A 17-year-old Roger Federer with pin-ups of Jordan, Pamela Anderson and a Macedonian flag 🇲🇰 in his bedroom in Basel 😀 pic.twitter.com/IPEIqzV9sw