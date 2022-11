(UŽIVO) ĐOKOVIĆ - RUNE: NOVAK SILNI OSVOJIO PRVI SET! Srbin igra nestvaran tenis (VIDEO)

Tok meča možete da pratite uživo na Pink.rs!

Đoković - Rune

6:3 - KRAJ SETA! Iskoristio je poklon koji je dobio od Danca i njegov loš servis u četvrtom gemu prvog seta.

5:3 - Rune je učinio šta je morao i ostao je u igri za osvajanje prvog seta, ali sada će morati da vrati brejk.

5:2 - Od prvog servis gema Đokovića, kada je Danac imao izjednačenje, prilično je nemoćan. Novak je izgubio samo dva poena kada se igralo na njegovom prvom servisu. Nivo igre Srbina je na visokom nivou, dosad je napravio osam vinera naspram šest Runeovih i tri neiznuđene greške naspram šest njegovog rivala.

4:2 - Već tri duple servis greške je napravio mladi Rune, ali ovog puta je bez problema "odbranio" svoj servis gem.

4:1 - Siguran Novak u gemu u kom je potvrdio brejk.

3:1 - Ako se u obzir uzme neiskustvo Runea, ovo je i moglo da se očekuje. Duplom servis greškom je poklonio Danac brejk Đokoviću. Novak naravno neće imati milosti protiv rivala, ali za očekivati je da Rune iz gema u gem podiže nivo igre.

2:1 - Odličan servis Đokovića i dva vezana asa! Bez puno muke srpski teniser stiže do nove prednosti.

1:1 - Nije svejedno bilo ni Runeu koji je u prvom servis gemu napravio duplu grešku, ali ipak je prošao bez ozbiljnijih posledica i stigao do izjednačenja u gemovima.

1:0 - Prvi gem na meču pripao je srpskom teniseru koji je servisom otvorio ovo finale. Stigao je Danac do izjednačenja, ali volej, zatim i dobar forhend viner su omogućili Novaku prvo vođstvo na meču.

Teniseri su izašli na teren, uskoro će početi zagrevanje, a zatim i meč!

Uoči meča:

