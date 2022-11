Olimpijska šampionka otkrila detalje zlostavljanja: Probudila sam se BEZ ODEĆE, SILOVAO ME STOTINE PUTA!

Nekadašnji doktor američkog nacionalnog gimnastičkog tima, Lorens Leri Nasar, optužen je za seksualno zlostavljanje više stotina gimnastičarki, a njegove žrtve bile su šampionke poput Simon Bajls, Ali Rejsman i Mekejle Maroni.

Bivša olimpijska šampionka Mekejla Maroni otkrila je da ju je Nasar prvi put silovao kada je imala samo 13 godina.

"Nasrnuo je na mene čim sam ušla u reprezentaciju. Rekao je da želi da me proveri i prvi put me silovao kada sam imala 13 godina. Kasnije me je silovao stotine puta", rekla je salvana sportiskinja.

Maroni se tada obratila za pomoć treneru Džonu Gedertu, ali on nije reagovao.

"Poverila sam se terneru Gedertu koji nije reagovao. Nasar je govorio da je to žrtva koju moram da prihvatim kako bih išla na Olimpijske igre".

Nesrećna devojka je prijavila doktora kada se probudila gola u njegovom krevetu, nakon što joj je dao tabletu za spavanje.

"Probudila sam se gola u njegovom krevetu i odlučila da to prijavim. Ali bili su im važni samo novac i medalje. Nisu hteli ništa drugo. Moja karijera u gimnastici nije vredela onoga sa čime sam se suočila. Sada moram da počnem život iznova", rekla Maroni.

Ova sjajna gimnastičarka na Olimpijskim igrama u Londonu osvojila je jednu zlatnu i jednu srebrnu medalju.

Leri Nasar, bivši doktor iz Mičigena i reprezentacije SAD u gimnastici (USAG), osuđen je 24. januara 2018. godine na minimum 40, a najviše 175 godina zatvora zbog seksualnog zlostavljanja. On je čak 20 godina na strašne načine seksualno zlostavljao devojčice koje su bile u nacionalnoj selekciji, a žrtava je bilo preko 260.

