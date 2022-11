ZVANIČNO! ĐOKOVIĆ MOŽE U AUSTRALIJU: Ministar potvrdio odluku

Podsetimo, početkom ove godine doneta je odluka da se Đokoviću na tri godine zabrani ulazak u Australiju.

S obzirom da su u Australiji u međuvremenu ukinuta sva ograničenja vezana korona virus kada su u pitanju pravila ulaska u državu, suspendovana je i Đokovićeva zabrana.

Ministar Žiles je istakao da više ne postoji nikakva osnova da se Novaku ne dozvoljava ulazak u državu. "Gospodinu Đokoviću je naknadno odobrena privremena viza za ulazak u Australiju", saopštio je Džajls.

