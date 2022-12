OVO SIGURNO NISTE ZNALI O ĐOKOVIĆU: Slavni teniski trener otkrio nepoznate detalje iz Novakovog života!

Novak Đoković je na odmoru posle turbulentne sezone koju je završio kao peti na svetu, a uskoro slede pripreme za narednu u kojoj namerava da se vrati na vrh.

Rekordera po broju nedelja na čelu ATP liste pohvalio je poznati francuski trener Patrik Muratoglu koji kaže da zna tajnu njegovog uspeha.

Stručnjak je ubeđen da je za Novakov veliki uspeh u seniorskoj konkurenciji zaslužno to što je još kao dečak naučio da pobeđuje.

- Evo nečega što niste znali o Novaku Đokoviću. Još 2001. sa 14 godina bio je trostruki evropski šampion u singlu, dublu i na timskom nivou. Biti šampion, to traži da se nauči kako se to radi, to se uči u mlađem uzrastu. Veoma je interesantno videti kako su mnogi vrhunski šampioni bili super uspešni kao mladi. To je slučaj kod većine njih - kaže Muratoglu.

On je ubeđen da će Novakov primer slediti i neki mlađi igrači, koji su bljesnuli nedavno.

- Znamo da je kod Novaka bilo tako, ali to je slučaj i kod Holgera Runea, Karlosa Alkarasa, od starijih Rafaela Nadala i Lejtona Hjuita. Mogu mnoge da imenujem. Naučiti da se takmičite na vrhunskom nivou, kada razvijate oružja za budućnost, to je ključ za uspeh na visokom nivou - zaključio je Muratoglu.

Autor: