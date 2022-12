NOVAK ĐOKOVIĆ VAKCINISAO SINA STEFANA PROTIV KORONE? Australija već počela sa 'dočekom' za Noleta, a ovo je najveći argument

Novak Đoković je fantastično odigrao u drugoj polovini 2022. godine, osvojio i završni masters turnir u Torinu, čime je na najbolji način najavio povratak na omiljeni grend slem. Samo... Australijan open 2023 neće biti običan za njega. Zbog svega što mu se desilo u januaru 2022, kada je iz Australije deportovan, "doček" koji se polako sprema - donosi i prilično zanimljive momente.

Podsetimo, Novak Đoković je, nakon što mu je pregledna medicinska dokumentacije od strane dve nezavisne medicinske komisije, dobio poziv Teniskog saveza Australije da učestvuje na Australijan openu 2022.

Šokiran, uzdrman onime što mu se desilo, a i činjenicom da je razapet u dobrom delu "zapadne" javnosti, propustio je uvodni deo sezone. Ali, stvari su počele da se menjaju.

On ne skriva da bi voleo da se Nole dođe do nove titule u Melburnu:

- Stvarno se nadam da će to i da uradi. Za mene, Đoković je čovek od principa. Ne slažu se svi sa njegovim stavovima, ali on reč drži i zbog toga je propustio dva grend slema ove godine. A to je mnogo propuštenih turnira kada ste jedan od onih koji jure rekord po broju osvojenih grend slem trofeja. Zato ga poštujem i nadam se da će biti lepo dočekan - dodao je Meknami.

Govoreći da je "izdržao kaznu", on je potom objavio i nešto o čemu dosad nije bilo reči, niti je sam Novak potvrdio taj detalj vezan za njegovu porodicu:

- LJudi zaboravljaju da je on organizovao punktove za Kovid vakcinaciju u Srbiji, da je njegov sin (Stefan Đoković) vakcinisan! - istakao je Pol Meknami.

Intervju je zaključio odmah potom:

- Tu se radilo o onome što on veruje za sebe lično, a to očigledno nije ono što su opšta verovanja. I, okej. Ja sam vakcinisan, a to je lični izbor. Stvarno sam bio veoma razočaran kako se sve ono (u januaru) izdešavalo. Ali, tako to ide, zar ne? Ipak, sve to je iza nas. Mislim da nas čeka sjajan Australijan open, a počinje i Junajted kup, tako da nas čeka veliko leto (na južnoj hemisferi je leto u vreme kada je kod nas, na severnoj, zima; prim. prev.). Novak svakako daje na "težini" celoj stvari - zaključio je bivši direktor Australijan opena.

Istina, ne baš odmah po Noleta.

Prvo su ga lišili bodova sa Vimbldona, gde je odbranio titulu, ali su zbog situacije oko Rusije i Ukrajine, te zabrane učešća Rusima od strane organizatori tog grend slema, čelnici ATP-a sve to iskoristili da donesu odluku da, nekim čudom, niko ne dobija bodove ove godine na najčuvenijem grend slemu.

Iako ga je osvojio, Srbin je ostao bez 2000 bodova (oduzeti su mu prošlogodišnji) danas tavori na petom mestu ATP liste. Ali, u Australiju se vraća. Nema više tamo onih propisa koji su ga kočili da igra u januaru 2022, a ukinuta mu je i zabrana povratka, kako kažu lokalne vlasti.

To veoma raduje bivšeg direktora Australijan opena, Pola Meknamija, koji je o Noletovom povratku na vrlo zanimljiv način govorio za "Ejdž". U pitanju je australijski mediji koji jeste bio, kao i gotovo svi ostali, zagovornik deportacije Novaka Đokovića, ali je prilično profesionalno izveštavao o "njegovoj strani medalje" - argumentima koje je koristio njegov pravni tim tokom pomenutog januarskog procesa koji je zgrozio mnoge.

Meknami je ovako počeo da sumira utiske:

- On je bio najbolji igrač koji je ovde stigao na prošli turnir (januar 2022), bio je u najboljoj formi tada, a on je i dalje najbolji igrač, naročito na terenima sa čvrstom podlogom, tako da zaslužuje da bude nazivan favoritom. Mislim da je od posebnog značaja to što može da osvoji desetu titulu. Jedini koji ima deset pehara sa jednog grend slema je Rafa (Rafael Nadal) na Frenču (Rolan Garos). Tako da mislim da će se baš jako potruditi da osvoji deseti Australijan open, naročito posle onoga što se dešavalo u protekloj sezoni - uveren je bivši direktor "Ausopena".

