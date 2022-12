BRUKA I SRAMOTA: Ovako Australija dočekuje rekordera Australijan opena - Novak Đoković to nije zaslužio!

Novak Đoković je fantastično odigrao u drugoj polovini 2022. godine, osvojio i završni masters turnir u Torinu, čime je na najbolji način najavio povratak na omiljeni grend slem. Samo... Australijan open 2023 ne da neće biti običan za njega, već su tamošnji mediji već počeli da pripremaju javnost na to da stiže "negativac".

Sada, kada je postalo izvesno da nova australijska vlast ne želi da ide baš istovetnim koracima kao prethodna, pa je tako ukinuta trogodišnja zabrana povratka Đokoviću, što je standardna prateća kazna za sve deportovane, činilo se da bi doček mogao da bude ako ne prijatan, a onda bar pristojan.

Međutim, izgleda da se već sada priprema teren za neprijateljski stav prema Novaku. Bar ako je suditi prema jednom od glavnih medija u Australiji.

Tekst koji su prenele Novosti objavio je "Ejdž", a pre nego što stignete do njegovog kraja, obratite pažnju na suptilna "podsećanja javnosti" kako je upravo Srbin negativac, kako je on kriv za sve što mu se desilo. Potpuno je stavljena u stranu činjenica da je u Australiju krenuo tek kada mu je pregledna medicinska dokumentacije od strane dve nezavisne medicinske komisije, te da je on dobio poziv Teniskog saveza Australije da učestvuje na Australijan openu 2022, a nije tamo otišao na svoju ruku.

Proteran je iz političkih razloga, kao "osoba opasna za bezbednost i zdravlje Australije", a sada se u belim medijskim rukavicama dočekuje, iako su ispod njih iste one ruke koje su eufirično mahale kao nekada davno oni koji su vikali "Raspni ga, raspni!". Evo kako je započeo doček Novaka Đokovića u Australiji, u pomenutom tekstu Nila Mekmehona:

Novak Đoković će krajem ovog meseca doći u Australiju s torbom punom želja, a najveća je da uđe u istoriju desetom titulom Australijan opena. Ali, donosi on još jednu želju koja gori maltene podjednakom vatrom: u pitanju je nada da su australijski navijači spremni da oproste i zaborave divlju zbruku koju je doneo sa sobom na prošlo izdanje turnira.

'Đoovićev prtljag': kakva je to samo izraka, a on sam je dokazao da ima neograničen kapacitet da joj dodaje na težini i... nikada nije više to učinio nego u Melburnu prošlog januara. Setiti se tog nereda posle godinu dana je teško - jer, teško je oživeti ono pandemijom-nošeno osećanje koje je Đokovićevu bitku da dobije vizu nevakcinisan pretvorilo u sapunicu usled koje su ljudi širom sveta pratili prenose ročišta, a mediji kampovali ispred imigracionog hotela u Karltonu.

Ono što možemo sa sigurnošću da kažemo da niko iz toga nije izašao a da je delovao dobro. Ni Đoković, koji se ponašao kao pravo derište, ni australijska Vlada, koja je sprovela apsurdan zakon kojim se ministru daje previše vlasti da deportuje koga on želi, a sigurno ni Teniski savez Australije, koji je napravio sopstvenu zbrku tražeći spretna rešenja u odnosima s javnošću.

Zato je bilo olakšanje, a i pobeda zdravog razume, kada je pre neku nedelju Albanezeova Vlada ukinula Đokovićevu automatsku trogodišnju zabranu povratka. Takođe je bilo i olakšanje sledeće: Đoković je dočekao te vesti skromno i sa zahvalnošću, a ne uz zaglušujuću oholost po kojoj je često poznat. Rekao je "Ovo je olakšanje... znajući kroz šta smo i ja i ljudi koji su mi bili najbliži prošli ove godine sa onim što se dogodilo i u Australiji, i posle mog boravka tamo".

Sada je pitanje kako javnost Australije reaguje na Novakov povratak u njegovo najsrećnije lovište grend slem trofeja.

Na vrhuncu drame, anketa (u australijskim medijima, prim. prev.) je pokazala da je 71 odsto ljudi bilo za to da se on protera. Bio sam i ja među njima, predviđajući na ovim stranicama (portala "Ejdž") šta bi moglo da se desi ako bi Novaku bilo dozvoljeno da igra: "Očekujte zviždanje - dugo, glasno i neprekidno, usled gađenja, i to zvviždanje od strane onih koji samo moraju da negde izbace svoju frustraciju i bes".

Godinu dana kasnije ja sam, a pretpostavljam i većina drugih ljudi, spreman da to ostavim iza nas.

LJubitelji tenisa imaju dugu istoriju prihvatanja bivših negativaca.

Ponekad se negativnost razvijala kada bi neko bio previše dominantan. Martina Navratilova je o nedostatku naklonosti navijača, kada je pobeđivala sve redom, jednom rekla "Želela sam da me publika više voli". DŽon Mekinro je bio negativac sa glavnog kastinga, i sa Đokovićem deli istu sramotu da je najniži trenutak u karijeri doživeo u Australiji, gde je izbačen sa Otvorenog prvenstva 1990. godine.

Novak ima istu čežnju kao Navratilova da prema njemu postoji naklonost mase - on to nosi uvek sa sobom, često i pored potpuno drugačijih rezultata od želje, ali... NJegova priča je komplikovanija. Tu je samosažaljenje, a takođe i način na koji on pobeđuje, neemotivno prema rivalima. Ali, tu je i njegova najveća nesreća: što je delio scenu sa Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom, čija je ljubavna veza i sa navijačima i međusobno bila na videlu kada se Federer povukao iz tenisa, ovog septembra u Londonu.

Sa teniskim stadionima prepunim navijačima koje su očarali Rodžer i Rafa, te teniska priča je prosto vapila za zlikovcem. Ta uloga je pripala Đokoviću, i pomaže u objašnjenju zašto mu je fijasko sa vakcinacijom doneo brutalnije udarce nego što je to mogao da doživi od bilo kog velikog rivala.

Rehabilitacija je usledila tokom godine. Pomoglo mu je to što je na svom prvom grend slem turniru (posle deportacije) u Parizu izgubio od preporođenog Nadala. Osvojio je Vimbldon, ali nije dobio ATP bodove na rang listi zbog spora između Vimbldona i igrača oko zabrane učešća Rusa na tom turniru.

Čak su i Đokovićevi najveći kritičari morali da priznaju da je to delovalo nepravedno, a sve je na kraju rezultovalo time da on dolazi u Australiju kao peti igrač na svetskom rangiranju. To je za njega strana teritorija.

Sve u svemu, sigurno će se vratiti skroman zbog pomenutih događaja i nadajući se novom početku. Federer neće biti tu, a Nadal je nedavno imao problema sa povredama. Nova garda mladih igrača konačno preuzima kontrolu, a tu gardu predvodi novi svetski broj 1, Karlos Alkaraz.

Može da se desi da će Đoković u Melburnu ima ulogu 'starijeg državnika' – kažnjen je iskustvom, a sreće se australijskom publikom. Graciozan povratak koji će naići na velikodušnosti? Ne, neće to biti ljubav, kao što su je doživeli teniski negativci pre njega. Đoković će možda morati da sačeka penziju za to. Ipak, mislim da će biti srdačno dočekan.

Posle poslednje dve godine, olakšanje je dočekati Australijan open fokusirajući se na jedinu stvar koja se računa: tenis. Neka pobedi najbolji", zaključuje australijski novinar, koji je "izrešetao" Noleta i tvrdnjom da je on kriv za "divlju zbrku", da je on čovek koji ima neograničen kapacitet da sebi otežava "prtljag" koji nosi, da je on izazvao "nered", da je, nekim čudom, tražio pravdu na sudu (i dobio je tamo!) "da nevakcinisan dobije vizu". I tako dalje, i tako dalje... Uz licemerno servirano "Pa, neka najbolji pobedi".

Sada, kada mu je data dozvola da dođe i igra - da, najbolji i može da pobedi. Prethodni put mu to nije omogućeno.

