Finalni turniri odbojkaške Lige nacija naredne godine u Arlingtonu i Gdanjsku

Svetska odbojkaška federacija (FIVB) saopštila je danas da će Finalni turnir Lige nacija naredne godine u konkurenciji odbojkašica biti odigran od 12. do 16. jula u američkom Arlingtonu, a u konkurenciji odbojkaša od 19. do 23. jula u Gdanjsku.

Odbojkašice Srbije, koje su ove godine osvojile treće mesto u Ligi nacija, igraće naredne godine na turnirima u Ankari, Braziliji i Suvonu. Odbojkašice će takmičenje po grupama odigrati od 30. maja do drugog jula. Muška reprezentacija Srbije igraće naredne godine u Ligi nacija na turnirima u Nagoji, Roterdamu i Anahajmu i to od šestog juna do devetog jula. U saopštenju FIVB se navodi da je u Ligi nacija predviđeno da se za svaku nedelju takmičenja formiraju po dve grupe sa po osam selekcija. Svaka reprezentacija će odigrati po 12 utakmica tokom tri nedelje. Plasman na Finalni turnir Lige nacija izboriće po osam najbolje plasiranih selekcija u muškoj i ženskoj konkurenciji.