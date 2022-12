Dragan Jović treći put proglašen za najboljeg tekvondo trenera sveta!

Dragan Jović treći put je proglašen za najboljeg tekvondo trenera na svetu! Trener reprezentacije Srbije i Tekvondo kluba Galeb, Dragan Gale Jović, na svečanosti u Rijadu na završetku finala Grand prix-a proglašen je za najboljeg trenera na svetu u 2022. godini. Jović je priznanje, uvedeno 2014. godine, dobio treći put, nakon što je titulu najboljeg poneo i 2017. i 2021. godine.

Priznanja Svetske tekvondo federacije su dodeljena u Rijadu, prestonici Saudijske Arabije, na Tekvondo Gala priredbi, organizovanoj povodom završetka finala Grand prix sezone, poslednjeg takmičenja godine.

Naš Dragan Gale Jović je dobio skoro dvostruko veći broj glasova od drugoplasiranog u izboru, a presudili su rezultati njegovih takmičarki i takmičara, na Svetskom prvenstvu u meksičkoj Gvadalahari.

Nadica Božanić (do 73 kg), Tijana Bogdanović (do 53 kg) i Mahdi Hodabahši (do 86 kg) osvojili su dve zlatne i jednu bronzanu medalju. U obrazloženju se kratko kaže: “Uprkos činjenici da je Srbija mala zemlja, Dragan Jović ju je od Olimpijskih igara u Londonu 2012. pretvorio u sredinu koja svake godine proizvodi svetske i olimpijske šampione”.

Dragan Gale Jović je istinska sportska veličina Srbije, najuspešniji trener Srbije u pojedinačnim sportovima, ali i sinonim uspeha srpskih tekvondista. Kada ista osoba čak tri puta dobije godišnju nagradu, onda se bez sumnje radi o posebnoj ličnosti. Jedan od retkih takvih je tekvondo trener Dragan Jović. Večiti optimista, radnik, vizionar, stručnjak koji ne živi od prošlosti, već stalno postavlja nove ciljeve.

Izuzetnu energiju prenosi na sve svoje sportiste i saradnike i zajedno s njima pomera granice. Da nije tako, Milica Mandić i Tijana Bogdanović ne bi imale čak četiri olimpijske medalje. Na Olimpijskim igrama Tokio 2020, trener Dragan Jović vodio je reprezentativke Srbije do zlata i bronze. Milica Mandić je u Japanu postala šampionka i tako ponovila uspeh iz Londona 2012. godine kad je takođe bila najbolja.

Postala je prva Srpkinja s dve zlatne olimpijske medalje. Tijana Bogdanović je u Tokiju osvojila bronzu, dok se pre pet godina iz Rio de Žaneira vratila sa srebrom. Olimpijski komitet Srbije proglašavao je Dragana Jovića za najuspešnijeg trenera 2012, 2017, kao i 2021. godine.

Autor: