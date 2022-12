'BILO JE NEVEROVATNO' ŽIVOTNA ISPOVEST RODŽERA FEDERERA: Iscedio sam limun do poslednje kapi...

Švajcarski teniser Rodžer Federer na Lejver kup ove godine odigrao je poslednji meč u karijeri.

Otišao je Rodžer Federer u penziju, sada uživa sa porodicom i kaže da bi svi voleli da budu u cipelama uspešnog sportiste, a do to nije uvek baš sjajno kako izgleda.

- Stvarno sam iscedio limun do poslednje kapi i trudio sam se maksimalno do samog kraja. Bilo je neverovatno - kazao je Švajcarac i dodaje:

- Kad sam odrastao, imao sam Mihaela Šumahera da se ugledam, bio je na vrhu tako dugo. Baš kao i Tajger Vuds. I uvek sam mislio da je to nemoguće uraditi, ostati na vrhu tako dugo i imati isti poriv. Sad me ljudi pitaju: "Kako si ti to uradio?’, i ja pomislim: "Pa to je normalno". Samo izađeš tamo, uradiš nešto jednom, ponoviš to, pokušaš da pobediš iznova i iznova. A pošto je to zabavno, nastaviš to da radiš - objasnio je Federer u razgovoru i emisiji „Dejli šou“.

Kaže da mu je Pit Sampras pokazao kako izgleda biti uspešan na vrhu.

- Morao je to da mi pokaže i teško je, znate… Stvarno sam se i mnogo zabavio na ATP turu. Nije bilo tu sve samo o tenisu. Bilo je i lepih večera, prijatelja i srećan sam što nisam tenis shvatao tako ozbiljno i tako profesionalno. I dalje je za mene imao taj amaterski obrt, bar delom. Malo sam zabrinut za svaki sport koji se potpuno okreće u profesionalnom smeru, nadam se da neće izgubiti zabavu koja je važna. Sport je više od analitike igre, sportske nauke koja takođe ozbiljno napreduje. To je ok, važno je i to, ali kad vidite nekog da radi nešto da mu ide dobro, probajte tako. Drugi mogu da pokažu kako se neke stvari rade. Mi živimo u statističkom svetu, volimo to, volimo da rušimo rekorde, ko je najveći i sve te stvari. Ali onda odete na teren, osvojite Grend slem i postanete prvi i neko vas pita kada ćete uzeti sledeći i koliko ćete ostati na prvom mestu. Umesto da jednostavno uživate u tome. To je malo problem po mom mišljenju.

