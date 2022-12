NADAL OVO MOŽE SAMO DA SANJA! Novak Đoković i nestvaran rekord koji će Rafa oboriti 2023. jedino ako se desi čudo

Dosta se priča o GOAT trci između Đokovića, Rafaela Nadala i Rodžera Federera. Kada su u pitanju Masters titule srpski as je rekorer sa 38, ali neverovatno zvuči podatak da ih je osvojio čak 11 bez izgubljenog seta.

To je najviše u Open eri i tri više od prvog pratioca - "bika sa Majorke". Potom slede Rodžer Federer (7), Endi Mari (4), Pit Sampras i Marselo Rios (2).

Sigurno da je i ovo jedan bitan parametar kada se bude odlučivalo ko će biti najbolji teniser svih vremena. Ipak, je ove reč o turnirima iz serije 1.000, najvećim posle grend slemova.

11 - @DjokerNole has won 11 of his 38 ATP Masters 1000 title without dropping a set, the most by a player in the Open Era and three more than the next best – Rafael Nadal. Beast. pic.twitter.com/rjGAM5OJOb