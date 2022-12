Boris Beker pušten iz zatvora u Engleskoj: Sledi mu deportacija

Legendarni teniser Boris Beker izdržavao kaznu zatvora u Engleskoj zbog utaje poreza, a dana je pušten iz zatvora kako bi bio deportovan u Nemačku.

Naime, kako prenosi Dejli mejl, pedesetpetogodišnji bivši teniser, koji je u karijeri osvojio šest Grend slemova će napustiti Englesku i biti deportovan u rodnu Nemačku.

Da podsetimo, deportovanej Bekera dešava se u momentu kaa je pušten i deo dokumentarca koji je snimio pre izricanja presude i dvoipogodišnje kazne zbog utaje 2.5 miliona funti.

U jednoj od izjava, uplakani Beker je istakao:

- Dotakao sam dno. Suočiću se sa kaznom. neću ići nigde, niti pobeći. Prihvatiću kaznu koju ću dobiti. Sada je sreda popodne, a u petak ću znati ostatak svog života.

Pored Bekera, u dokumentarcu se pojavljuju i rivali poput Mekinroa, Vilandera, Štiha, a tu je i Novak Đoković, kojeg je Boris trenirao u periodu od 2013. do 2016. godine.

#AppleTV+ has landed an upcoming #JohnBattsek-produced docuseries about #BorisBecker.



The series, directed by #AlexGibney, follows tennis superstar Becker as he faces bankruptcy and criminal charges after he was convicted of hiding his assets.



(https://t.co/bxfWsHbkm6) pic.twitter.com/MBuZFsvVsX