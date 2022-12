Vaterpolisti Novog Beograda gostuju Partizanu! Filipović: Nikom nije lako na Banjici

Partizan je veliki klub, sa bogatom istorijom, a bazen na Banjici jedan je od hramova vaterpola i mesto gde nikada nije lako igrati, izjavio je pomoćni trener Novog Beograda Đorđe Filipović uoči derbija devetog kola Superlige.

"Bez obzira u kakvom sastavu bio Partizan, duh tako velikog kluba se uvek oseća i sve to nas obavezuje na povećanu i pojačanu ozbiljnost i dodatni oprez, rekao je Filipović na konferenciji za medije. Novobeograđani i crno-beli u dosadašnjem toku domaćeg šampionata imaju identičan skor, sedam pobeda i jedan poraz i nalaze se na deobi drugog i trećeg mesta. Pratili smo igre Partizana u dosadašnjem toku sezone. Mlada su ekipa, vrlo dopadljiva, vratili su se svom izvornom stilu pružanju šanse mladim igračima iz sopstvenog pogona i njihovoj afirmaciji. Imali su dosta dobrih partija i značajnih pobeda od početka sezone. To je brza i poletna ekipa koja se ne plaši nikoga, tako da nijednoj ekipi nije lako da igra protiv njih pogotovo na Banjici. Filipović je sumirao utiske iz izuzetno uzbudljivog meča Lige šampiona koji su Novobeograđani igrali u sredu uveče protiv Juga i koji je završen nerešenim rezultatom 12:12. Bila je to odlična utakmica, puna preokreta. Postoji žal što smo izgubili dva boda kod kuće, ali s obzirom na tok utakmice moramo da budemo zadovoljni i nerešenim ishodom. Imali smo dosta oscilacija, vrlo dobre periode igre i momente u kojima nismo ličili na sebe. Jug je svakako odlična ekipa koja je to umela da kazni. Mi moramo da broj tih grešaka koja nama ne bi smele da budu svojstvene svedemo na minimum i u potpunosti ih uklonimo kako bismo bili na potrebnom nivou da utakmice privedemo kraju u našu korist", poručio je Filipović. Prvotimac Novog Beograda Đorđe Vučinić rekao je da je njegova ekipa favorit na papiru, ali da je to potrebno opravdati u bazenu. "Partizan je veoma mlada i vrlo borbena ekipa koja igra dosta dobro u poslednje vreme. Utakmica će sigurno biti iscrpljujuća i fizički i mentalno i zato ne smemo sebi da dozvolimo neke oscelicaije koje su nam desile u poslednjih nekoliko utakmica. Potrebno je da igramo strpljivo, jer će oni imati sigurno veliku želju i motiv da ostave što bolji utisak protiv nas, ali mi idemo na pobedu, istakao je Vučinić. Utakmica između Partizana i Novog Beograda igra se u subotu od 19 i 45 sati.

