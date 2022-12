NOVAK ĐOKOVIĆ OSTAO BEZ TITULE! Međunarodna teniska federacija proglasila Rafaela Nadala svetskim šampionom u tenisu

Rafi je ovo peta titula svetskog šampiona, a nasledio ju je od Novaka Đokovića koji je prošle godine rekordni sedmi put bio krunisan za najboljeg.

Sada se Rafa sa pet trijumfa izjednačio na trećem mestu večite liste sa svojim prijateljem i nekadašnjim rivalom Rodžerom Federerom. Ispred njih dvojice osim novaka je i Pit Sampras sa šest naslova.

Nadal je u godini na izmaku osvojio dve grend slem titule, Rolan Garos i "krnji" Austrlaijan open na kome Nole nije imao praov nastupa. To su Rafi bile 21. i rekordna 22. titula sa najvećih turnira, dok je Đoković kasnijim osvajanjem Vimbldona stigao do 21.

Nadal je tako ostao jedini Španac sa titulom svetskog šamnpiona u tenisu, iako se njegov mladu sunarodnik Karlito Alkaraz nadao da bi mu prvo mesto na ATP listi moglo doneti zvanje najboljeg i od Aj-ti-Efa.

