Cicipas: Đoković je perfekcionista i moja inspiracija da budem bolji

Grčki teniser Stefanos Cicipas izjavio je da je Novak Đoković najjači i najstabilniji igrač na ATP turu i da ga inspiriše da bude bolji.

"On je perfekcionista koji je podigao tenis na viši nivo. Njegova ishrana, trening, fleksibilnost i profesionalizam su na svakom polju, ništa ne zanemaruje. I one analize koje sam čuo od njega, jasno mi govore da je Novak napredan igrač", istakao je Cicipas za portal "Claytenis". Grk je sezonu završio na četvrtom mestu ATP liste, odmah ispred Đokovića. "Mislim da dosta njegovog mogu da primenim i proširim znanje o igri. Čim to prihvatim i postanem profesionalniji, čak i profesionalniji nego sada, moj izlazak na vrh ATP liste neće biti slučajan. Znam svoje sposobnosti kao sportiste i koliko sam naporno radio", poručio je Cicipas.