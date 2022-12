BEKER IZAŠAO IZ ZATVORA I ODMAH ZARADIO 500.000 EVRA! Prvo je otišao kod frizera: U zatvoru si niko! Samo broj!

Legendarni nemački teniser Boris Beker je na slobodi nakon što je u zatvoru proveo skoro osam meseci zbog utaje poreza.

Bild prenosi da je odmah otišao kod frizera kako bi se ofarbao u bakarno plavu boju.

To nije sve, navodno će za ekskluzivni intervju posle izlaska iz zatvora dobiti 500.000 evra.

Inače, na poslednjoj fotografiji, po ulasku u zatvor, Beker je bio sed, pa je odmah promenio boju kose, a i vidno je smršao tokom minulih meseci.

- U zatvoru si niko! Samo broj - rekao je Beker u intervjuu, prenose mediji.

O najtežim momentima u zatvoru kaže:

- Ponovo sam otkrio osobu kakva sam bio. Naučio sam tešku lekciju. Bilo je skupo i bolno. Neke stvari se dešavaju s razlogom.

Boris Becker goes blond as he is seen for first time since prison release in £435,000 interview https://t.co/2m9EPiGSrS