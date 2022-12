Nadal o GOAT trci sa Federerom i Đokovićem: ' Samo je jedan najveći'

"Naravno da ja želim da budem najveći. Nije mi to opsesija, ali želim", poručio je Rafa.

Španski teniser Rafael Nadal bio je gost renomiranog španskog lista "Marka" i tom prilikom dao je intervju u kom je sumirao prethodnu sezone, te najavio narednu!

Tom prilikom dobio je jedno zanimljivo pitanje vezano za njega, Novaka Đokovića i Rodžera Federera, odnosno da li mu je debata oko toga ko je najbolji dosadila.

- Ne dosađuju mi rasprave o najvećem. Moj stav prema tome se nije promenio sve ove godine. Na kraju će biti samo jedan najveći. Neće biti lako definisati ko je to jer svako ima svoje argumente. Uostalom, dvojica od nas trojice su još uvek aktivni teniseri. Meni je najbitnije da smo i Federer i Đoković i ja napravili puno više nego što smo sanjali i ispisali smo istoriju. Naravno da ja želim da budem najveći. Nije mi to opsesija, ali želim - jasan je bio Nadal.

Nastavio je Španac da priča o tom rivalstvu sa Federerom i Đokovićem, te se složio sa konstatacijom da će obojica tenisera Rafu označiti kao svog najvećeg rivala ikada.

- Istina je da sam ja prvi Federerov rival, pa razumem da on to tako vidi. Kada je Novak došao, Federer je i dalje bio bolji od mene, ali u kasnijim godinama sa ga dobijao više na terenu. Tako sam i sa NOvakom počeo više da se sastajem i bio sam mu više rival nego Rodžer. Na kraju, ja to vidim kao nešto pozitivno. Mislim da smo doneli mnogo i da niko od nas ne bi igrao sa 35 godina ili više da nije imao drugu dvojicu kao konkurente. Išli smo do krajnjih granica i uvek želimo više.