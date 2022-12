Nadal lak na suzama: Zaplakao sam zbog Mesija!

Čuveni španski teniser Rafa Nadal bio je oduševljen finalom u Kataru i igrom kapitena reprezentacije Argentine Lea Mesija.

Nadal je priznao da je pustio suzu zbog Mesijevog uspeha.

- Bilo je to impresivno finale. Imam mnogo prijatelja Francuza sa kojima iskreno saosećam, jer mi Pariz i Francuska mnogo znače. Ali imam i mnogo prijatelja Argentinaca, uključujući i fudbalske navijače. Obradovala me je činjenica da je Mesi osvojio Svetsko prvenstvo. Bio sam oduševljen što je veliki igrač na kraju karijere osvojio titulu koja mu je nedostajala, s obzirom na to šta on znači za Argentinu - priča Nadal i nastavlja:

- U finalu, kada je Mesi postigao i treći gol, suze su mi krenule. Ali bili su od sreće što vide nekog tako velikog kako postiže ono što mu je nedostajalo nakon što je prošao kroz toliku patnju. Finale mi se jako dopalo, pogotovo od 70. minuta, kada je počeo glavni spektakl. Pre toga se činilo da Argentina kontroliše utakmicu.