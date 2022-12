IZNENADNA SMRT LEGENDARNOG BORCA: Srušio se na poslu, nije mu bilo spasa

Bio je jedan od učesnika prvog serijala TUF (The Ultimate Fighter).

Stefan Bonar, poznat po nadimku "Američki psiho", član je Kuće slavnih, nekadašnji američki rvač i MMA borac. Veći deo karijere se takmičio u poluteškoj kategoriji, a UFC karijeru Bonar je završio je sa 15 pobeda i devet poraza.



Kako su objavili američki mediji, borcu je iznenada otkazalo srce na poslu.

- Stefan Bonar je jedan od najvažnijih boraca koji su ikada kročili u oktagon. Njegova borba sa Forestom Grifinom je promenila ovaj sport i on sigurno nikada neće biti zaboravljen. Navijači su ga uvek voleli zbog toga što im je uvek davao ono najbolje od sebe. Neka počiva u miru - rekao je Dejna Vajt, prvi čovek UFC organizacije, koji se inače među prvima i oprostio od legendarnog sportiste.

Sa Forestom Grifinom je u finalu imao jednu od najboljih borbi u istoriji takmičenja, pa je Bonar uprkos porazu nakon pružene fantastične borbe dobio nagradu i UFC ugovor.

U karijeri je odradio 26 borbi kao profesionalac, 15 u UFC i jednu u Belatoru. Debitovao je 2001. godine, a do UFC je stigao osam borbi kasnije. Ušao je u UFC sa skorom 7-1, izgubio je od Grifina, a onda vezao tri pobede zaredom.

Borio se protiv Andersona Silve na UFC 153, ipak usledio je pad na doping testu, pa je otišao u penziju. Ubrzo se vratio 2014. godine kada je u Belatoru odukom sudija poražen od Tita Ortiza.

The UFC family is saddened by the passing of UFC Hall of Famer Stephan Bonnar. We send our sincerest condolences to his family and friends.