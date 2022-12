Prve fotke Đokovića u Australiji, raduje njegov izraz lica: Ovako mu je AO poželeo dobrodošlicu (FOTO)

Novak Đoković je stigao u Australiju po prvi put nakon prave torture koju je prošao pre manje od godinu dana kada mu je zabranjeno da brani titulu i kada je najpre zatočen poput kriminalca, a potom i deportovan.

Sada, skoro godinu dana kasnije, kada je u očima mnogih u Australiji, a posebno političara bio "neprijatelj broj jedan", sada je Novak rado viđen gost.

Vlast se promenila, pa je i Novaku odobren ulazak, ukinuta mu je suluda zabrana da tri godine ne može da se vrati u Australiju i gledaćemo najtrofejnijeg tenisera u istoriji Australijan opena kako juri svoju jubilarnu 10. titulu u Melburnu.

Pre Australijan opena, koji je na programu od 16. do 29. januara, Novak će odigrati turnir u Adelejdu, na kojem će se zagrevati za prvi Grend slem sezone.

Novak je u utorak stigao u Adelejd, a sada su se pojavile i njegove prve fotografije sa treninga koji je održao na terenima u ovom gradu.

Ready for the summer of tennis 🌞@DjokerNole has arrived in Adelaide and kicked off his first practice session. pic.twitter.com/IhCdbt32n3