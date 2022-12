Maljković: Da budeš najbolji u Srbiji, prvo moraš da budeš najbolji na svetu

Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije (OKS) Božidar Maljković i generalni sekretar Đorđe Višacki ugostili su danas u Olimpijskoj kući najbolju odbojkašicu sveta Tijanu Bošković.

Tijani je ovom prilikom predsednik Maljković svečano uručio nagradu za najuspešniju sportistkinju Srbije u timskim sportovima za 2022. godinu.

"Nikola Bošković, veliki darodavac Hilandara, otac Ruđera Boškovića, rođen je u mestu Orahov do pored Trebinja. Danas, narod koji tako brižno čuva Hilandar, ima najbolju odbojkašicu na planeti, koja se gle čuda preziva upravo Bošković i rođena je baš u Trebinju. Rekao sam od prvog dana kada sam došao u ovu kuću da će vrata Olimpijskog komiteta uvek biti otvorena i da smo servis u funkciji vrhunskog sporta. Kada je reč o šampionki Tijani, svi smo jednoglasni kada je izbor u pitanju, nije bilo dileme", rekao je Maljković.

To govori veliku stvar za jednog sportistu. Ona je vrhunski igrač, vrhunska odbojkašica iz dva razloga. Prvi, ima takozvanu obaveznu igru, ima dobru odbranu i naravno, u napadu ima kreaciju koju nema niko od svih koji su igrali odbojku, naveo je Maljković. "Iza nje stoji jedna moćna, dobro organizovana organizacija, na čelu sa Gajićem i sa Kneževićem. Odbojka je sport najkolektivniji u svim kolektivnim sportovima, gde u jednom deliću sekunde, Tijana mora da donese odluku gde da plasira svojom ubojitom rukom, i uvek, senzorskom preciznošću, pogodi tamo gde nema odbrane. To je odlika svih šampiona, svih velikih igrača. Čekamo još bolju Tijanu na Olimpijskim igrama u Parizu i medalju koja svima nama puno znači. Ne postoji bolja potvrda našeg uspešnog rada, pri čemu mislim i na Olimpijski komitet Srbije i na državnu administraciju. Sve u svemu, da neko danas bio najbolji srpski sportista, on prvo mora biti najbolji na svetu, istakao je Maljković.

Tijana Bošković se zahvalila predsedniku Maljkoviću i Olimpijskom komitetu Srbije na ovoj nagradi.

"Nije prvi put da ženska odbojkaška reprezentacija i ja lično dobijamo priznanje, ali svaki put osećam istu čast. Posle fantastičnih rezultata u 2022. godini, zaključujemo godinu sa ovom nagradom. Svakako da smo izuzetno motivisani svaki put da igramo za Srbiju i nadam se da ćemo i narednih godina osvajati medalje i da ćemo se opet družiti već sledeće godine, istakla je najbolja odbojkašica planete.

Na kraju prijema, predsednik Maljković je zaključio: "Čast mi je što je naša država postala odredište za najbolje sportiste sveta koje raširenih ruku primamo u naše državljanstvo. Od ove godine, a nakon izmena u Pravilniku o priznanjima Olimpijskog komiteta Srbije, Izvršni odbor je uveo novu kategoriju, a to je trofej za najuspešnijeg sportistu ili sportistkinju u timskim sportovima.

Prvu titulu u novoj kategoriji Olimpijskog komiteta Srbije ponela je Tijana Bošković, koja je vodila srpsku selekciju do obrane titule na prvenstvu sveta u Holandiji i Poljskoj, gde je, baš kao i pre četiri godine u Japanu proglašena za MVP-ija.