NOVAK 2023. GODINE POSTAJE BESMRTAN? Ovo je pet rekorda koje Đoković želi da obori i stavi tačku na GOAT debatu

Godina za nama bila je najteža u prebogatoj karijeri Novaka Đokovića, pre svega na psihološkom planu. Možda bi najbolje mogla da se sažme u jednu rečenicu - Od deportacije u Australiji do titule na Završnom mastersu!

Još jednom je Novak pokazao da je neuništiv. Verovatno ni u najgorim košmarima nije sanjao kakva će ga drama zadesiti u Australiji i da će Božić proslaviti u imigracionom pritvoru. Uspeo je sve to da prevaziđe i klasu potvrdi na Vimbldonu, grend slemu koji je njegova mirna luka. U finišu sezone je bio impresivan i igrao je kao u najboljim danima. Godinu je završio na petom mestu ATP liste, a imajući u vidu koliko je turnira iz svima dobro poznatih razloga propustio (Australijan open, Indijan Vels, Majami, Montreal, Sinsinati, US open, oduzeti bodovi sa Vimbldona), to je ravno podvizima kakve je pravio 2011. i 2015. godine. Osvojio je pet titula i zaradio skoro 10 miliona dolara samo od takmičenja.

Nema sumnje da će Đoković u 2023. godini biti motivisaniji nego ikad. Potvrđeno je da će igrati na Australijan openu, a kao uvertira poslužiće mu turnir u Adelajdu iz serije 250 koji je na programu od 2. do 9. januara.

Ovo je pet smelih predviđanja za Novaka u narednoj sezoni.

1. Prestiže rekord Štefi Graf

Slavna Štefi Graf je rekorderka po broju nedelja provdenih na prvom mestu sa 377 sedmica.

Novak je sa 373 nedelje neprikosnoven na ATP listi i blizu je da postane apsolutni rekorder.

Đoković na početku sezone gotovo da ne brani poene i teoretski bi mogao da osvoji novih 10.000 bodova sa najvećih turnira.

U ovom momentu za vodećim Karlosom Alkarazom zaostaje 2.000 bodova i ima lepu priliku da ga pretekne već u prvoj polovini 2023. godine.

2. Obara Nadalov rekord po broju grend slemova

I Rafael Nadal i Novak Đoković su 2022. godinu započeli sa po 20 grend slem titula. A, onda je Španac iskoristio odsustvo Đokovića sa Australijan opena i domoga se novog trofeja, da bi potom slavio i na Rolan Garosu.

Vimbldon je osvojio Srbin, dok je US open propustio, a Rafa izgubio već u četvrtom kolu od Frensisa Tijafoa, što je iskoristio Karlos Alkaraz da se domogne prve grend slem titule.

Međutim, izvesno je da će Novak sada nastupiti na svim turnirima velike četvorke. Favorit je na Australijan openu, omiljenom turniru koji je osvajao devet puta. Kao što je Nadal "siguran" na Rolan Garosu isto važi i za 35-godišnjeg Beograđanina na Vimbldonu. Tako bi lako moglo da se dogodi na US openu da se reši pitanje svih pitanja - ko će imati najviše grend slemova? Imajući u vidu da se igra na betonu, Novak će biti favorit.

3. Postaje prvi čovek koji je svaki grend slem osvajao po tri puta

Đoković i Nadal su jedini teniseri koji su svaki grend slem osvajali makar po dva puta.

Nadala u poslednje vreme muče brojne povrede, sve je više turnira koje preskače i njegovo fizičko stanje je pod velikim znakom pitanja. Sa druge strane, Novak deluje gotovo besprekorno i stiče se utisak da ima u nogama još dve sezone na najvišem nivou.

Naravno, Nadal je uvek favorit broj jedan na Rolan Garosu, ali ako neko može da ga pobedi na šljaci u Parizu onda je to Đoković. Španac je na tom grend slemu izgubio samo tri meča (jedan od Soderlinga i dva od našeg asa).

Naravno, i Nadal je u prilici da ostvari ovo dostignuće, ali važno je napomenuti da on Novaka nikada nije pobedio u njegovoj drugoj kući - Australijan openu.

4. Novak se izjednačava sa Federerom na Vimbldonu

Do nedavno je rekord Rodžera Federera od osam titula na Vimbldonu delovao kao da ga niko nikada neće nadmašiti. A, onda je Novak Đoković zagospodario vimbldonskom travom i došao do sedam trofeja.

Činjenica je da Novak ima najviše titula na Australijan openu (devet), ali ima igru koja savršeno pogoduje travi i gotovo je nepobediv. Kada god bi bio u krizi Nole bi osvajao Vimbldon i pun je samopouzdanja na najvećem turinru.

Na betonu postoje teniseri koji mogu da naude Đokoviću, na travi takvih nema!

5. Završava godinu na prvom mestu po osmi put

Ako se vratimo na priču sa početka teksta, odnosno na prvo predviđanje, Novak je glavni favorit da godinu završi kao prvi reket sveta.

Đoković je u sedam navrata godinu završavao kao najbolji na svetu čime je apsolutni rekorder, a sada je u lepoj prilici da popravi taj učinak.

Novak brani mali broj poena, osim na kraju godine kada je slavio na ATP finalu gde je osvoji maksimalnih 1.500 bodova.

Ipak, na grend slemovima će biti u prilici da osvoji ogroman broj bodova čime bi trasirao sebi put da ponovo godinu završi kao prvi.