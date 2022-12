Dobar žreb za Novaka: Đoković dobio protivnike na turniru u Australiji

Ovaj turnir Novaku će poslužiti kao priprema za Australijan open, a kada je reč o samom žrebu, prvi protivnik našem teniseru biće Francuz Konstan Lestijen, 65. igrač na svetu. To će im biti prvi ,međusobni susret.

Potencijalni protivnik Srbinu u sledećem kolu mogao bi da bude Kventan Halis koji na startu turnira igra protiv domaćeg tenisera Džordana Tompsona. Novak bi tokom tunrira mogao da se sastane sa Denisom Šapovalovim, a u Novakovm delu žreba je i Rus Danil Medvedev.

ATP 250 in Adelaide with an *incredible* draw.



Some R1s:



Medvedev-Sonego

Sinner-Edmund

Murray-Korda

Kokkinakis-Cressy

Bautista-Rublev (!)

Rune-Nishioka



Djokovic and Auger-Aliassime are the top seeds. No byes (love that...) pic.twitter.com/JEvSuFFAhy