DAMIR MIKEC U NOVOGODIŠNJEM INTERVJU ZA PINK.RS: Čuvajte vaše namilije sve ostalo je prolazno, ali porodica je najvažnija!

Damir Mikec, srpski je reprezentativac u streljaštvu, na početku razgovora za Pink.rs rekao je da je završio i 2022. godinu sa dva zlata onako kako i dolikuje, zaokružio ju je, kako kaže, fantastično i da je zaista zadovoljan, ali da i Zlatna meta koju je osvojio je velika, kao i da je to velika zasluga njegovog tima.

- Naravno na čelu sa mojom suprugom, zasluga ide mom treneru bratu, mom psihologu Mariji. Zlatna meta je dosla kao šlag na tortu na kraju godine, presrecan sam naravno. Ako se osvrnem na 2022. bila je toliko uspešna da sam to mogao samo da sanjam. Nakon velikog uspeha u Tokiju bio sam oprezan da ne usledi neki pad, radio sam još više i to se pokazalo kao pravi recept za uspeh. Godina u kojoj osvojiš medalju na Olimpijskim igrama je sigurno najuspešnija u karijeri.

Šta ti je bio najlepsi događaj u ovoj godini , a šta bi najradije zaboravio?

- Najlepše pored ovih osvojenih medalja su putovanja u slobodno vreme. Bio sam mesec dana u Kanadi gde sam iznenadio mog rođenog brata koji tamo živi vec 12 godina, nisam mu se čak ni najavio, samo sam mu pozvonio na vrata i to je bio baš veliki šok za njega i njegovu porodicu, onda sam otisao na Karibe i u El Salvador u tazbinu gde su me čekala supruga i moja deca. Srećom nije bilo događaja koje bih zaboravio! Uvek gledam da sve bude pozitivno i tako je i bilo.

Osvojio si 15 medalja ove godine. Da li ima neka koju bi izdvojio?

- Naravno, izdvojio bih titulu svetskog prvaka u septembru ove godine, to je moja prva titula i to u omiljenoj disciplini malokalibarski pištolj na 50 metara. To je zaista bilo emotivno takmičenje i medalja koja mi znači i pored zlata na svetskim kupovima, ono što mi znači je da sam nastavio niz na Mediteranskim igrama. Ovo su bile moje pete po redu Igre i sa svakih sam se vratio sa medaljom, a ove godine moram da se pohvalim sa dva zlata!

Već sada počinje priprema za Pariz i Olimpijske igre 2024. godine. A šta te od velikih takmicenja čeka sledeće godine?

- Iskreno, pripreme za Pariz su počele odmah nakon Tokija i sada je glavni cilj da se osvoji kvota. Na Svetskom prvenstvu to na zalost nisam uspeo, to je bila prva šansa ali u februaru imam šansu u Talinu u Estoniji. Takođe očekuju me Evropske igre u Poljskoj, tu će takodje biti šansa za kvotu i Svetsko prvenstvo u Bakuu u Azerbejdžanu. Biće zaista naporna sezona, imamo čak sest Svetskih kupova , dva Evropska prvenstva, biće zanimljivo. Napravio sam plan sa svojim trenerom kako da se spremim da to prođe onako kako smo zamislili.

Kako voliš da provedeš novogodišnju noć?

- Novogodišnju noć provodim u krugu porodice, možda odemo na planinu za praznike. Imamo dvoje male dece pa smo što se tiče proslava limitirani, decu pustimo da dočekaju ponoć pa koliko izdrze ali te proslave u krugu porodice su za mene nešto specijalno.

Kakave su ti zelje i planovi za 2023. godinu?

- Pre svega zdravlja za moju porodicu, mene i moje najbliže, na sportskom planu naravno osvajanje kvote za Olimpijske igre, da se to što pre prebrodi da možemo na miru da se spremamo za Pariz, biće ovo jedna naporna ali nadam se i uspešna godina.

Da li si sujeveran kada su novogodišnji običaji u pitanju?

- I jesam i nisam. Ja verujem u ono kakav ti bude prvi dan u godini takva ce ti biti cela godina. Svi smo mi po malo sujeverni i u životu i u sportu!

Šta bi poželeo našim čitaocima u novoj godini?

- Poželeo bih ono što je najbitnije puno dobrog zdravlja, to je na mestu broj jedan, da volite i da budete voljeni, čuvajte vaše namilije sve ostalo je prolazno ali porodica je najvažnija. Želim svima da budu srećni i zadovoljni, da bude puno tolerancije i razumevanja, a i na finansijskom planu da bude bolje svima, a siguran sam da hoce.