NAŠA DECA SLAVE DVA BOŽIĆA, ALI DOBIJAJU POKLONE SAMO ZA JEDAN: Ana Ivanović otkrila šta je poklonila suprugu za Novu godinu

Praznična atmosfera u domu naše poznate teniserke Ane Ivanović, on je u novogodišnjem intervjuu za Kurir ispričale detalje o tome kako njena porodica proslavlja praznike, o novogodišnjim poklonim, ali i Novakovom učešću na Australijan openu.

Kako ćeš ove godine provesti novogodišnje praznike?

- Sigurno u krugu porodice. Malo radno, malo uživamo (smeh). Deca vole da skijaju, tako da ćemo biti i na skijanju.

Da li si naučila Bastijana nekim našim tradicionalnim običajima? Nova 2023. nam je pred vratima, a odmah posle toga ide i naš pravoslavni Božić.

- Jesam... Mi imamo sreće, a i naši dečaci imaju sreće što slavimo dva Božića, s tim što samo za jedan dobijaju poklone (smeh).

Tvoj prijatelj i kolega Novak Đoković konačno je rešio sve peripetije i otputovao za Australiju, gde će se takmičiti na Australijan openu. Da li si imala prilike da se u skorije vreme čuješ s njim i šta misliš o celoj toj neprijatnoj situaciji, koja je sada iza njega?

- Mnogo sam srećna zbog Novaka. Nismo se čuli skoro, ali sam sigurna da je i on jako srećan što će imati prilike da tamo opet igra.

Šta bi poželela sebi i svojoj porodici, kao i svima onima koji te dugo podržavaju i prate tvoj rad, iako si već šest godina u zasluženoj teniskoj penziji?

- Ono što je meni vrlo važno i što sam s godinama sve više i više učila je koliko je bitno slediti svoje srce i raditi ono što volite. Mislim da mnogo ljudi pravi neke izbore jer su popularni na društvenim mrežama ili zbog pritiska okruženja. Ljudi više treba da se fokusiraju na ono što sami misle i osećaju, a ne na ono što im neko preporučuje da je dobro. Svima želim da više slede svoje srce, a manje šta drugi očekuju od njih.

Možeš li nam otkriti šta ćeš suprugu ostaviti ispod jelke kao novogodišnji poklon?

- Nešto od proizvoda iz moje kozmetičke linije. Za to me stalno pita i to želi da ima (smeh).