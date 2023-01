Veličanstvena godina naše šampionke Ivane! Srećna sam i ponosna, moram biti!

Najbolja srpska atletičarka svih vremena Ivana Vuleta (devojačko Španović) ispratila je veličanstvenu 2022. godinu i zaokružila je priznanje za najbolju sportistkinju u Srbiji.

- Uvek je čast deliti binu sa najboljima, meni je treći put u nizu. Naravno da sam ponosna, bila je ovo veličanstvena godina, jedna od mojih najuspešnijih u celini. Zadovoljan sam i kako je počela i kako je istrajala do kraja. Srećna sam! Moram biti - rekla je Ivana.

Mnogi su Ivanine izjave u jednom delu sezone protumačili kao najavu kraja karijere.

- To se pogrešno shvatilo. Rekla sam da sam na zalasku karijere i to je činjenica, nemam 20 godina. Sve dok me telo služi i dok sam fizički dobra i mogu to da izdržim naravno da želim da se takmičim. Videćemo kakave život ima planove za mene. Ako budem zdrava, takmičiću se naravno.

Godina koju smo ispratili Ivani je pored sjajnih rezultata donela i potencijalne naslednike. Vuleta i na to gleda šampionski.

- Presrećna sam zbog mladih atletičarki. One znaju da sam tu za njih ako zatreba. Ako nešto imam to je iskustvo koje stvarno volim da podelim sa njima jer znam koliko to znači. Ako mogu malo da doprinesem tome da se oslobode i da prosto u tome više uživaju, tu sam - zaključila je Ivana.