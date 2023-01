ĐOKOVIĆ DOMINIRA U AUSTRALIJI - Novak "protutnjao" preko Francuza za 2. kolo Adelejda (VIDEO)

Novak je u Australiji, u prvom singl meču ove godine dobio toplu dobrodošlicu, pa su ga tako navijači pozdravili apluzima i ovacijama. Na tribinama je bilo dosta srpskih navijača, a, po svemu sudeći, podrška je prijala Đokoviću koji je od starta meča nametnuo svoj ritam i u 6. gemu prvog seta upisao brejk za 4:2 i do kraja meča je bio dominantan.

Novak je nastavio da lomi rivala i već na početku drugog seta napravio je brejk posleodlične forhend paralele. Prve dve brejk lopte Novak nije iskoristio, ali treću jeste, posle neiznuđene greške Lestijena.

Djokovic Domination 💪@DjokerNole gets 2023 off to flying start with a 6-3 6-2 win over Lestienne#AdelaideTennis pic.twitter.com/TZepEFWlny