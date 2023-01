ĐOKOVIĆ SE 'IZNERVIRAO' I navijače iznenadilo šta Novak radi odmah nakon prvog meča u Adelejdu (VIDEO)

Naime, nakon što je Đoković pobedio u prvom kolu turnira u Adelajdu, Novak se oprobao u fudbalu.

On je to učinio zajedno sa članovima svog tima - Goranom Ivaniševićem, Markom Đokovićem i Klaudiom Cimaljom,

Nije ovo prvi put da Novak posle meča odluči da se bavi najvažnijom sporednom stvari na svetu. To je njegov način da se opusti i da provede kvalitetno vreme sa članovima tima.

#Djokovic playing some football to relax with his team after the match. pic.twitter.com/JTPlzm9xf7