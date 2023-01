RUKOMETAŠI SRBIJE PRED SVETSKO PRVENSTVO: Cilj je četvrtfinale i plasman na Olimpijske igre!

U Sportskom centru FSS održana je konferencija za medije povodom odlaska muške seniorske reprezentacije na Svetsko prvenstvo koje će se održati u Poljskoj i Švedskoj od 11. do 29. januara.

Prisutnima su se obratili selektor Antonio Đerona, kapiten Nemanja Ilić i zamenik kapitena Mijajlo Marsenić, a najpre su tema bile dve prijateljske utakmice sa Švedskom, zakazane za 6. i 9. januar

“Kao šampioni Evrope, sigurno je da su jedan od favorita za osvajanje zlatne medalje. Ipak, kao što sam već rekao, ako želimo da se dokažemo moramo da igramo sa najboljima. Ove utakmice će nam dati priku da vidimo gde smo trenutno, ali i da testiramo sve ono što smo pripremali protekle dve nedelje. Takođe, želimo da isprobamo različite sisteme u različitim momentima i različitim situacijama”, rekao je selektor na početku obraćanja.

Selekciju Srbije u okviru grupe E očekuju dueli sa Alžirom, Nemačkom i Katarom, a gospodin Đerona govorio je o protivnicima.

“Alžir je sjajna ekipa, po mom mišljenju, druga ili treća najbolja sa afričkog kontinenta. Ne bih trošio reči na selekciju Nemačke, ali je činjenica da imaju veliki roster uzimajući u obzir da imaju možda i najbolju rukometnu ligu, Bundesligu. Pokušaćemo da neutrališemo njihove prednosti i iskoristimo mane njihovog tima. Katar se sprema od prethodnog avgusta praktično, imaju izuzetnog trenera i sigurno nas očekuje težak meč. Oni će se pripremiti detaljno, biće disciplinovani, ali naš cilj se ne menja”, poručio je trener srpske reprezentacije i potom apostrofirao:

“Naš krajnji cilj je da dođemo do četvrtfinala! S obzirom na to bismo tako obezbedili i mesto na Olimpijskim igrama, to smo postavili kao cilj još pre dve godine i to je san svih nas koji smo ovde. Svakako, najpre želimo da prođemo grupu, ali i da osvojimo što više bodova kako bismo sebi olakšali put ka četvrtini finala. Ne obećavamo ništa, ali ukoliko svi budu bili zdravi i ako budemo igrali onako kako znamo da možemo, ne plašimo se nikoga i sve je moguće!”

Juče je srpske rukometaše posetio legendarni vaterpolista i trener, a kapiten Nemanja Ilić izdvojio je i važnu poruku sa njegovog motivacionog predavanja.

“Bilo je veoma poučno, Dejan Savić je čovek koji je sve osvojio i uživa veliko poštovanje svih nas. Činjenica je da nemamo iskustva sa velikih takmičenja, a ni medalja koliko ih ima on i dao nam je sjajne savete i smernice u vezi sa tim. Najjača poruka je da igramo utakmicu po utakmicu, ne razmišljamo o medalji, četvrtfinalu i sl. Baš tako i mi razmišljamo! Svaki meč je finale, svaki je važan kao da je poslednja. Želja je neupitna, a verujem i mogućnosti”, rekao je krilni igrač i potom dodao:

- Okolnosti nam prethodnih godina nisu išle na ruku. Oprezni smo zbog toga, idemo korak po korak, ali verujem da je ova generacija spremna da pokaže koliko zaista vredi! - rekao je Ilić

Zamenik kapitena Mijajlo Marsenić govorio je i o IHF kovid protokolu koji je prethodnih dana bio glavna tema na globalnom nivou.

“Verujem da nijednoj selekciji koja učestvuje na Svetskom prvenstvu nije prijatno zbog protokola, ali ne možemo da utičemo na to, tako da ćemo se fokusirati na sve ono što se direktno tiče nas, da što manje razmišljamo o spoljnim faktorima. Pozitivno je što, za razliku od prethodnog januara, testiranja nisu svaki dan. Nadam se da nećemo imati ni jedan zdravstveni problem i da ćemo moći u punom sastavnu da odigramo ovo prvenstvo, jer sam ubeđen da sa ovom ekipom možemo da budemo tvrd orah za sve protivnike - zaključio je pivotmen nacionalnog tima.