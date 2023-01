ĐOKOVIĆ EKSPRESNO PREGRMEO JOŠ JEDNOG FRANCUZA: Novak uz malo muke slavio nad Alisom i plasirao se u četvrtfinale Adelejda (VIDEO)

Srpski teniser je oba seta dobio posle taj-brejka posle dva sata igre.

Nije dobro Đoković počeo ovaj duel, posle ranog izgubljenog brejka Francuz je dobio na samopouzdanju pa je poveo sa velikih 3:0. Međutim, imao je snage samo za toliko. U nastavku je srpski teniser zaigrao daleko bolje, manje grešio i stigao do preokreta i osvojio prvi set.

Has not lost in Australia since 2018 🤯@DjokerNole defeats Quentin Halys in a tight battle 7-6 7-6 at #AdelaideTennis. pic.twitter.com/sBDWiX6IH4