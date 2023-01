URLIK O KOM ĆE SE DUGO PRIČATI! Đoković je ubedljivo gubio, a onda je usledio MOMENAT koji je preokrenuo TOK MEČA sa Alisom! POGLEDAJTE! (VIDEO)

Alis je dobro počeo meč, poveo je sa 5:2, a Đoković je u devetom gemu uspeo da vrati brejk i smanji na 4:5.

A onda je usledio prepoznatljiv Novakov urlik koji je značio i - preokret!

Teniseri su posle toga osvajali gemove na svoje servise i odigran je taj-brejk, koji je Đoković dobio sa 7:3.

Djokovic saves the set! 💪



Novak gets his break back with Halys serving for the first set in Adelaide. 🎾



