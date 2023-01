NFL zvezda se probudila nakon srčanog udara - Prve reči šokirale doktore, a i njihov odgovor je vrhunski

Naime, Hemlin je bio pod konstantnim nadzorom lekara, te je kada se probudio, odmah upitao doktora "Jesmo li pobedili?".

Usledio je i vrhunski odgovor doktora, koji mu je rekao "Jesi, pobedio si utakmicu života".

Podsetimo, Hemlin je kolabirao na terenu tokom utakmice protiv Sinsinati Bengalsa, kada se posle jednog duela samo sreušio na travu. Pomoć mu je ukazana odmah na terenu, što je možda i ključno, a potom je prebačen na jedinicu intenzivne nege, gde je bio pod konstantnim nadzorom lekara.

Damar Hamlin asked doctors, “Did we win?”



They told him, “Yes, you won the game of life.”