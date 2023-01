Vilander: Đoković je favorit u Melburnu, mora da bude 22:22 sa Nadalom

Novak Đoković je dobrodošao gde god mu nije bilo dozvoljeno da igra, počinje sa Australijan openom i mislim da nikada ranije nismo videli "gladnijeg" tenisera sa željom da se osveti i osvoji trofej, izjavio je Mats Vilander.

"Novak je favorit iz mnogo razloga, osvojio je devet puta Australijan open, podloga je idealna za njega. On želi da se vrati u trku sa Rafaelom Nadalom, ako pobedi biće 22-22 u gren slemovima. Mora da stigne do 22. pre nego što Rolan Garos počne, jer bi Rafa mogao da uzme još jedan. Ne može da izgubi u Melburnu i ima 21, a Rafa dođe do 23", rekao je Vilander za Eurosport.

Australijan open igra se od 16. do 29. januara.