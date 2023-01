NEKA SE SPREMI DANIEL MEDVEDEV JER ĐOKOVIĆ STIŽE! Novak srušio nezgodnog Šapovalova i izborio plasman u POLUFINALE!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale ATP turnira u Adelejdu, pošto je u četvrtfinalnom duelu savladao Kanađanina Denisa Šapovalova sa 2:0 u setovima (6:3,6:4)

Novak će u polufinalu igrati protvi velikog rivala Danila Medvedeva, koji je ranije danas savladao sunarodnika Karena Hačanova sa 6:3, 6:3.

Sjajan otpor pružio je Šapovalov Novaku u prvom setu. Nole je nešto nesigurnije ušao u meč, već u prvom gemu spasao je dve brejk lopte. Kanađanin je servirao sjajno, bez većih problema osvajao svoje servis gemove i konstantno vršio pritisak na Novaka. Imao je u petom gemu ponovo priliku da oduzme servis srpskom asu, ali Nole mu to nije dozvolio. U finišu seta, iskusni Srbin je kaznio Kanađanina za propuštene šanse. Ubacio je u brzinu, iskoristio prvu priliku za brejk i onda rutinski završio posao.

Način na koji je izgubio set uticao je na Šapovalova, koji je potpuno potonuo na statu drugog seta. Njegova igra se potpuno raspala, Novak je to iskoristio i u trećem gemu je stigao do brejka. Međutim, nakon 3:1 za Đokovića, Šapovalov se potpuno neočekivano vraća u meč. Iskoristio je u šestom gemu neočekivani pad Novaka, koji je nakon 40:0 izgubio pet vezanih poena i dozvolio rivalu da dođe do izjednačenja.

KRAJ - NOVAK JE U POLUFINALU ATP TURNIRA U ADELEJDU!

5:4 za Đokovića - Novak ponovo pravi BREJK! Serviraće za pobedu i plasman u polufinale turnira! Žestoka borba vodila se u ovom gemu, Novak je iskoristio četvrtu brejk loptu i stigao na korak od trijumfa!

4:4 izjednačenja - Sjajan servis gem Đokovića, srpski as stiže do izjednačenja. Najbrži gem na današnjem meču!

3:4 za Šapovalova - Treći vezani gem za kanadskog tenisera koji ponovo ima prednost u ovom setu.

He's the master of turning defence to offence 👍@DjokerNole flips the script on Shapovalov at #AdelaideTennis. pic.twitter.com/ZNU62d9V7F — Tennis TV (@TennisTV) 06. јануар 2023.

3:3 izjednačenje - Šok. Šapovalov potpuno neočekivano dolazi do izjednačenja u ovom setu. Novak je imao 40:0, a onda je dozvolio rivalu da osvoji pet vezanih poena i tako stigne do brejka i izjednačenja u setu.

3:2 za Đokovića - Šapovalov uspeva da smanji zaostatak u drugom setu.

3:1 za Đokovića - Novak je rutinski materijalizovao prednost koju je stekao u prethodnom gemu.

2:1 za Đokovića - BREJK! Nole je ubacio u brzinu! Stigao je do dve vezane brejk lopte i odmah iskoristio šansu koja mu se ukazala.

the break comes,



Djokovic will serve for the first set#AdelaideTennis pic.twitter.com/hNBOG7VX1A — Aldi Safanov (@aldisafanov) 06. јануар 2023.

1:1 izjenačenje - Novak bez izgubljenog poena osvaja servis gem!

0:1 za Šapovalova - Kanađanin osvaja uvodni gem u drugom setu. Uspeo je da prekine nalet srpskog tenisera i prvi put na meču stiže do prednosti.

Đoković - Šapovalov 1:0

PRVI SET

6:3 - NOVAK OSVAJA PRVI SET!

5:3 za Đokovića - BREJK! Novak u finišu prvog seta uspeva da oduzme servis rivalu! Prvu brejk šansu na meču uspeo je da iskoristi i u narednom gemu će servirati za osvajanje prvog seta!

4:3 za Đokovića - Novak ponovo stiže do prednosti.

3:3 izjednačenje - Daleko najteži servis gem od starta meča uspeo je da osvoji Špaovalov. Novak je konstantno pretio, ali nije uspeo da dođe do prilike za brejk.

3:2 za Đokovića - Ponovo je Novak morao ozbiljno da se pomuči da bi osvojio svoj servis gem. Spasao je novu, treću brejk loptu u prvom setu i ponovo došao do prednosti.

2:2 - Pokazao je Šapovalov koliko je siguran na svom servisu i glatko došao do novog izjednačenja.

- Pauza između gemova potrajala je nešto duže nego što je predviđeno i to zbog vatrometa koji je pušten u blizini terena na kojem se odigrava meč.

Pauza između trećeg i četvrtog gema potrajala je dobih četiri-pet minuta, a Šapovalov je čak u jednom trenutku zapušio uši.

ATP 250 ADELAIDE: QF

With Novak Djokovic up 2-1 on serve in first set against Denis Shapovalov - about an eight-minute delay during a fireworks display in the city. pic.twitter.com/RlkNwvoI8F — Tom Tebbutt (@tomtebbutt) 06. јануар 2023.

2:1 - Novak sada znatno sigurniji na svom servisu. Brzo dolazi do 40:15 i odmah koristi prvu gem loptu za novo vođstvo.

1:1 - Imao je Novak na protivnikov servis 15:0, pa 30:15. Međutim Šapovalov izjednačuje, a zatim sa dva asa dolazi do svog prvog gema i izjednačenja.

2:1 za Đokovića - Siguran gem srpskog tenisera. Loše je krenuo, izgubio uvodni poen, ali nakon toga preuzima kontrolu, osvaja četiri vezana poena i zasluženo stiže do nove prednosti.

1:1 izjednačenje - Šapovalov osvaja svoj prvi servis gem i bez većih problema stiže do izjednačenja u setu.

1:0 - Mučio se Novak na startu, spasao čak i dve brejk-lopte, ali što je najvažnije - stigao do prvog gema u meču.

Meč malo kasni jer se odužio ženski singl u kome je On Žaber morala da igra 25 gemova da bi savladala Martu Kostjuk 7:6(5), 7:5.

UOČI MEČA

Nole je do četvrtfinala stigao dvema pobedama protiv francuskih tenisera. U prvom kolu je nadigrao Konstanta Lestjena, a u narednoj rundi je bio bolji od Kentena Alisa.

Duel protiv Šapovalova biće njihov osmi međusobni. Đoković je ostvario svih sedam pobeda, a poslednji put su igrali 2021. godine na Vimbldonu. Tada je bilo 7:6(3), 7:5, 7:5 za srpskog tenisera.

Na tlu Australije igrali su tri puta. Dva puta je Novak slavio na ATP kupu, 2020. i 2021, a jedan meč odigrali su i na Australija openu, bilo je to 2019. kada je Srbin slavio u četvrtom kolu sa 6:3, 6:4, 4:6, 6:0.

Pobednik meča između Đokovića i Šapovalova igraće u polufinalu sa Danilom Medvedevim, koji je u ruskom derbiju nadigrao Karena Hačanova.

ATP turnir u Adelejdu igra se za nagradni fond od 642.735 američkih dolara.

