(UŽIVO) ĐOKOVIĆ - ŠAPOVALOV: Srbin gazi ka polufinalu! Novak ima BREJK prednosti u drugom setu!

DRUGI SET

3:2 za Đokovića - Šapovalov uspeva da smanji zaostatak u drugom setu.

3:1 za Đokovića - Novak je rutinski materijalizovao prednost koju je stekao u prethodnom gemu.

2:1 za Đokovića - BREJK! Nole je ubacio u brzinu! Stigao je do dve vezane brejk lopte i odmah iskoristio šansu koja mu se ukazala.

the break comes, Djokovic will serve for the first set #AdelaideTennis pic.twitter.com/hNBOG7VX1A

1:1 izjenačenje - Novak bez izgubljenog poena osvaja servis gem!

0:1 za Šapovalova - Kanađanin osvaja uvodni gem u drugom setu. Uspeo je da prekine nalet srpskog tenisera i prvi put na meču stiže do prednosti.

Đoković - Šapovalov 1:0

PRVI SET

6:3 - NOVAK OSVAJA PRVI SET!

5:3 za Đokovića - BREJK! Novak u finišu prvog seta uspeva da oduzme servis rivalu! Prvu brejk šansu na meču uspeo je da iskoristi i u narednom gemu će servirati za osvajanje prvog seta!

4:3 za Đokovića - Novak ponovo stiže do prednosti.

3:3 izjednačenje - Daleko najteži servis gem od starta meča uspeo je da osvoji Špaovalov. Novak je konstantno pretio, ali nije uspeo da dođe do prilike za brejk.

3:2 za Đokovića - Ponovo je Novak morao ozbiljno da se pomuči da bi osvojio svoj servis gem. Spasao je novu, treću brejk loptu u prvom setu i ponovo došao do prednosti.

2:2 - Pokazao je Šapovalov koliko je siguran na svom servisu i glatko došao do novog izjednačenja.

- Pauza između gemova potrajala je nešto duže nego što je predviđeno i to zbog vatrometa koji je pušten u blizini terena na kojem se odigrava meč.

Pauza između trećeg i četvrtog gema potrajala je dobih četiri-pet minuta, a Šapovalov je čak u jednom trenutku zapušio uši.

ATP 250 ADELAIDE: QF

With Novak Djokovic up 2-1 on serve in first set against Denis Shapovalov - about an eight-minute delay during a fireworks display in the city. pic.twitter.com/RlkNwvoI8F