(UŽIVO) BOŽIĆNI SPEKTAKL U ADELEJDU: NOLE DOBIO PRVI SET, u drugom se muči!

5:4 - Medvedev se raspao! Nole sa 40:0 pravi BREJK!

5:3 - BRAVO! Kakav gem! Novak je spasio dve brejk lopte, a u ovikm gemu viđen je i jedan od najjačih Novakovih servisa! Putovao je brzinom od 200 km/h!

4:3 - Najzad! BREJK! Kada se činilo da ćemo gledati još jedan rutinski servis-gem, Medvedev greši, Novak stiže do brejk prilike i posle prve duple servis greške Nole dolazi do prednosti

3:3 - Novak se sporo kreće po terenu! Otkako se vratio sa medicinskog tajm-auta nivo igre mu je daleko slabiji, ali ipak uspeva da se drži u igri

2:3 - Ni u ovom gemu nema brejka! Medvedev lako osvaja poene

2:2 - Novo izjednačenje!

1:2 - Medvedev siguran, ne dozvoljava Novaku da se razigra

1:1 - Novak stiže do izjednačenja!

0:1 - Stigao je Nole do 30:30, ali je onda Medvedev servirao daleko agresivnije i došao do prednosti u drugom setu

1 SET

6:3 - Nole uhvatio ritam, kratkim razmenama dolazi do poena i osvaja prvi set!

5:3 - Novak je ipak nastavio meč posle medicinskog tajm-auta, ali mu je opao nivo igre... Medvedev lagano osvaja servis-gem

Novak uzeo medicinski tajm-aut!

5:2 - Imao je Novak problema u ovom gemu, čini se da ima problema sa ložom, grešio je prilikom servisa i dozvolio je protivniku da dođe do prilike za brejk... ali stisnuo je zube i sjanim lobom stavio tačku na ovaj gem

4:2 - Ovog puta Rus bolje servira i smanjuje prednost Novaka

4:1 - NOVAK POTVRĐUJE BREJK! Medvedev je sjajno riternirao Novaku, činilo se da može da vrati brejk... stigao je do 40:40, ali to je bilo sve! Nole je "dodao gas", uputio sjajan servis i osvojio gem

3:1 - TAKO JE! Novak stiže do brejka! Đoković koristi drugu brejk priliku i dolazi do prednosti

2:1 - Bez izgubljenog poena Nole osvaja servis-gem

1:1 - Medvedev dosta promašuje, spore servise Novak lako kontroliše, ali ipak ovaj gem pripada Rusu

1:0 - Novak odlično otvara polufinale Adelejda - siguran na servisu

11.18 - MEČ JE POČEO!

Prvi će servirati Novak Đoković.

11.00 - POLUFINALISTI USKORO IZLAZE NA TEREN

Drugo polufinale u Adelejdu zakazao je za 11 sati, a očekuje se da uskoro Đoković i Medvedev izađu na teren

Nole, again 💪@DjokerNole improves to 8-0 lifetime against Shapovalov with a 6-3 6-4 win.



Djokovic will play Medvedev for a spot in the final at #AdelaideTennis pic.twitter.com/WnmuMYvg36