NOVAK JAČI OD POVREDE - Đoković otkrio u kakvom je zdravstvenom stanju posle problema sa nogom! (VIDEO)

"Srećan Božić svima koji danas slave", rekao je Novak na početku obraćanja, pa nastavio:

"Hvala svima na podršci i sjajnom atmosferi", rekao je Nole, a onda je odmah usledilo pitanje po povredi:

"Thankfully it was nothing too serious." @DjokerNole explains the hamstring scare that he suffered in the opening set. #AdelaideTennis pic.twitter.com/345lPU4Fbc