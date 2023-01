TO JE TO! Đoković postavio novi svetski rekord i DEFINITIVNO prestigao Federera

Novi rekord za Đokovića!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u finale Junajted kupa nakon što je sa 2:0 u setovima savladao ruskog tenisera Danila Medvedeva.

Osim što je nastavio da niže pobede na australijskom tlu, Đoković je ovim uspehom uspeo da postavi još jedan svetski rekord.

Polufinale protiv Medvedeva bio je 348. meč srpskog asa odigran protiv nekog od tenisera iz Top 10, što se do sada nikada nije desilo!

348 - This match against @DaniilMedwed will be @DjokerNole 348th against a top-10 opponent, outright the most matches played by any men’s player against such opponents in the open era, the Serbian overtakes Federer - 347 (Djokovic’s win% vs top-10 - 69% & Federer’s - 65%). Myth. pic.twitter.com/iskXI6q6FW

U Adelejdu su pred Đokovićem su redom padali Lestien, Halis i Šapovalov i tako je Novak uspeo da sruši još jedan rekord švajcarskog tenisera Rodžera Federera.

U svim tim mečevima uspeh srpskog teniser je na 69%, dok kod Švajcarca procenat iznosi 65.

Kako je Đoković slomio Medvedeva

Najbolji srpski teniser Novak Đoković je na Božić uspeo da se plasira u finale turnira u Adelejdu posle pobede nad Medvedevim u dva seta - 6:3, 6:4.4

Možda nije Brus Vilis, ali je Đoković svakako NESALOMIV! Novak je i povređen noćna mora za Medvedeva, zavijene noge u finale Adelejda

To je ono što krasi Novaka Đokovića. On je najbolji srpski teniser, ali sigurno zaslužuje to zvanje i kada je u pitanju kategorija "na svetu". Pre svega što je poput Brusa Vilisa u filmu "Nesalomiv" nekoliko puta bio na kolenima, ali se podigao svakog puta. To je lekcija Danilu Medvedevu kako se postaje šampion

