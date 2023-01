NOVAK OSVOJIO PRVU TITULU U SEZONI! Spasao MEČ LOPTU pa napravio PREOKRET za pamćenje!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković osvojio je prvu titulu u 2023. godini.

Novak je u finalu ATP turnira u Adelejdu posle nestvarnog preokreta savladao odličnog Amerikanca Sebastijana Kordu 2:1 (6:7, 7:6, 6:4)

Nole je tako stigao 92. ATP titule u karijeri čime se izjednačio sa Rafaelom Nadalom po broju trofeja.

Verovali ili ne, ovo je bio Novakov 34. vezani trijumf u Australiji gde Đoković poslednjih pet godina ne zna za poraz.

Međutim, put do tog trijumfa nije bio nimalo lak. Borbeni Korda bio je "tvrd orah" za našeg asa i ljubitelji tenisa imali su priliku da uživaju u najdramatičnijem finalu u istoriji ovog turnira.

Nezapamćena drama viđena je u prvom setu. Teniseri su sigurno čuvali svoj servis sve do devetog gema, kada Amerikanac stiže do dve vezane brejk lopte i koristi priliku (5:4). Imao je Korda tri vezane set lopte na svoj servis, ali Novak je uspeo da veže pet poena i stigne do izjednačenja. Na 6:5 imao je Srbin i prvu set loptu, ali zahvaljujući servisu Amerikanac se izvukao iz nezgodne situacije, pa je odluka pala u taj-brejku gde smo videli neviđenu dramu. Ponovo je Đoković uspeo da se izvuče iz naizgled bezizlazne situacije, dve vezane set lopte je imao Korda (4:6), ali Nole je osvojio tri poena u nizu i stigao do nove set lopte. Ipak, u finišu taj-brejka Korda nije dozvolio Srbinu da napravi mini-brejk, osvajao je poene na svoj servis, napravio jedan mini-brejk i iskoristio sedmu set loptu na meču.

Novaku je gubitak seta teško pao, pa su ceh platili ljudi iz njegovog boksa. Brat Marko i još dva člana Novakovog tima morali su da napuste boks, nakon izliva besa srpskog tenisera.

Veliku dramu gledali smo i u drugom setu. Novak u trećem gemu propušta dve prilike za brejk. U nastavku teniseri su sigurno osvajali svoje servis gemove, sve do 12 gema kada je Korda nakon greške Novaka stigao do prve meč lopte. Međutim, Novak je uspeo da se izvuče iz neugodne situacije i izbori taj-brejk u kom je evidentno imao ogromnu psihološku prednost. Ekspresno je stigao do pet vezanih set lopti, iskoristio treću šansu i izjednačio rezultat u setovima.

UŽIVO: ĐOKOVIĆ - KORDA

III SET

6:4 - KRAJ! NOVAK OSVAJA TITULU!

5:4 za Đokovića - Novak je na korak od titule! Korda će servirati za ostanak u ovom finalu!

4:4 izjednačenje - Korda danas najvažnije poene igra sjajno. Na 0:30 preuzeo je kontrolu i vezao četiri poena i stigao do novog izjednačenja.

4:3 za Đokovića - Sjajan servis gem srpskog tenisera! Nole ekspresno, bez izgubljenog poena, stiže do nove prednosti! Samo jedan poen izgubio je Đoković na svoj servis u ovom setu!

3:3 izjednačenje - I dalje bez brejka u ovom setu. Korda bez većih problema stiže do novog izjednačenja!

3:2 za Đokovića - Još jedan rutinski osvojen gem za srpskog tenisera! Idemo dalje! Novak ima kontrolu u trećem setu!

2:2 izjednačenje - Velika šteta! Izvukao se Korda! Novak je u ovom gemu propustio dve prilike za brejk. Imao je srpski as 15:40, dve vezane brejk lopte, ali Korda se zahvaljujući sjajnom servisu izvukao iz izuzetno neugodne situacije.

2:1 za Đokovića - Sjajnim poenom na mreži i as udarcem Novak završava posao u ovom gemu! Još jednom je odigrao bez greške srpski as.

1:1 iznenađenje - Korda uzvraća istom merom! Amerikanac ekspresno stiže do izjednačenja. Gubitak seta i propuštena meč lopta nisu ostavili trag.

1:0 za Đokovića - Sjajan start Novaka. Srpski teniser bez izgubljenog poena osvaja uvodni gem trećeg seta.

II SET

7:6 - NOVAK OSVAJA DRUGI SET! Dominacija srpskog asa viđena je u taj-brejku. Nakon 1:1 Đoković osvaja pet poena u nizu i stiže do pet vezanih set lopti. Korda je uspeo da smanji zaostatak na 6:3, ali Novak nakon svog servisa stavlja tačku na ovaj set!

6:6 - Kakva drama u završnici drugog seta! Novak je spasao meč loptu i posle velike borbe uspeo da izbori taj-brejk!

5:6 za Kordu - Novak ponovo servira za ostanak u meču, Korda je na korak od titule!

5:5 izjednačenje - Ne dozvoljava Novak Kordi da završi meč. Rutinski je odradio posao u ovom gemu.

1:2 za Kordu - Kakva šteta! Dve prilike za brejk imao je Novak u ovom gemu, ali nije uspeo da oduzme servis borbenom Amerikancu.

1:1 izjednačenje - Ekspresno Novak stiže do izjednačenja! Sjajan gem srpskog asa.

0:1 - Korda bez izgubljenog poena osvaja uvodni gem drugog seta.

I SET

6:7 - Nažalost, Korda osvaja prvi set nakon izuzetno dramatičnog taj-brejka.

6:6 izjednačenje - Odluka pada u taj-brejku! Novak je imao set loptu, ali Amerikanac je uspeo da se izvuče iz neugodne situacije. Kakva drama u završnici prvog seta!

6:5 za Đokovića - Novak je na korak od osvajanja prvog seta!

5:5 izjednačenje - BREJK! Kakva glava! Još jednom je pokazao zašto je najbolji teniser svih vremena! Tri vezane meč lopte imao je Amerikanac, a onda je Novak preuzeo stvari u svoje ruke. Srbin osvaja pet vezanih poena i dolazi do izjednačenja!

4:5 za Kordu - BREJK! Novak u finišu prvog seta potpuno neočekivano gubi servis. Sjajno je riternirao Amerikanac u ovom gemu, stigao je do dve vezane prilike za brejk i onda sjajnim poenom došao do velike prednosti. U narednom gemu će servirati za osvajanje prvog seta!

4:4 izjednačenje - Siguran gem Korde, gledaćemo uzbuljivu završnicu prvog seta.

4:3 za Đokovića - Još jednom je bez izgubljenog poena osvojio servis gem Đoković! Fenomenalno servira Srbin na ovom meču!

3:3 izjednačenje - Ponovo je Novak vršio pritisak, ali nije uspeo da stigne do prilike za brejk, Korda čuva i dalje svoj servis.

3:2 za Đokovića - Samo jedan poen uzeo je Korda prva tri gema u kojima je Novak bio na servisu! Srpski as ekspresno stiže do prednosti.

2:2 izjednačenje - Uz dosta muke Amerikanac je uspeo da stigne do novog izjednačenja u prvom setu. Imao je Korda 40:15, ali zahvaljujući sjajnom riternu Nole stiže do izjednačenja. Pretio je srpski as, ali nije uspeo da dođe do prve brejk lopte.

2:1 za Đokovića - Sjajan start Novaka, bez izgubljenog poena osvaja servis gem i ponovo stiže do prednost.

1:1 izjednačenje - Korda bez većih problema stiže do izjednačenja u prvom setu. Siguran servis gem Amerikanca

1:0 za Đokovića - Iako je pogodio samo jeda prvi servis u ovom gemu Novak je rutinski završio posao i stigao do prednosti!

Meč je počeo!

08:45 - Igrači su izašli na teren, sledi zagrevanje, a Novak će prvi servirati!

08:40 - Ostalo je još nešto više od nedelju dana do Australijan Opena, pa bi bilo sjajno da naš as sa trofejom u ruci krene na prvi Grend slem u godini.

08:30 - Iako je meč najavljen za ovaj termin, prolongiran je početak za 08:45

07:31 - Ovo će ovo biti prvi okršaj ova dva tenisera, a Novaku će biti 131. finale na ATP turu, kojim je pretekao Rafaela Nadala, Španac je za sada ostao na 130. Đokoviću će finale sa Kordom biti posebno važno i zbog ukupnog broja titula u karijeri. Srbin je trenutno na 91 peharu, dok Nadal ima samo jedan više. Ispred njih su Federer sa 103 i Konors kao rekorder sa 109 pehara.