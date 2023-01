UŽIVO! ĐOKOVIĆ - KORDA: IDEMOOO! VRATIO SE NOVAK! Srbin demonstrirao silu u taj-brejku i izborio treći set!

Novak Đoković prošao je teške momente u polufinalu Adelejda, ali je iz njega izašao kao pobednik i plasirao se u finale.

Srpski teniser se suočio sa povredom zadnje lože, ali je uspeo da bude jači i od nje i od Danila Medvedeva i slavio je sa 2:0 (6:3, 6:4).

Sa druge strane, američki teniser pobedio je Jošihita Nišioku u prvom polufinalnom duelu i to pošto mu je Japanac predao meč početkom drugog seta. K

Korda je dobio uvodni set u taj-brejku sa 7:6, da bi na startu drugog dela igre Nišioka odustao od meča zbog problema sa kukom.

UŽIVO: ĐOKOVIĆ - KORDA 6:7, 5:6

III SET

II SET

7:6 - NOVAK OSVAJA DRUGI SET! Dominacija srpskog asa viđena je u taj-brejku. Nakon 1:1 Đoković osvaja pet poena u nizu i stiže do pet vezanih set lopti. Korda je uspeo da smanji zaostatak na 6:3, ali Novak nakon svog servisa stavlja tačku na ovaj set!

6:6 - Kakva drama u završnici drugog seta! Novak je spasao meč loptu i posle velike borbe uspeo da izbori taj-brejk!

5:6 za Kordu - Novak ponovo servira za ostanak u meču, Korda je na korak od titule!

5:5 izjednačenje - Ne dozvoljava Novak Kordi da završi meč. Rutinski je odradio posao u ovom gemu.

1:2 za Kordu - Kakva šteta! Dve prilike za brejk imao je Novak u ovom gemu, ali nije uspeo da oduzme servis borbenom Amerikancu.

1:1 izjednačenje - Ekspresno Novak stiže do izjednačenja! Sjajan gem srpskog asa.

0:1 - Korda bez izgubljenog poena osvaja uvodni gem drugog seta.

I SET

6:7 - Nažalost, Korda osvaja prvi set nakon izuzetno dramatičnog taj-brejka.

6:6 izjednačenje - Odluka pada u taj-brejku! Novak je imao set loptu, ali Amerikanac je uspeo da se izvuče iz neugodne situacije. Kakva drama u završnici prvog seta!

6:5 za Đokovića - Novak je na korak od osvajanja prvog seta!

5:5 izjednačenje - BREJK! Kakva glava! Još jednom je pokazao zašto je najbolji teniser svih vremena! Tri vezane meč lopte imao je Amerikanac, a onda je Novak preuzeo stvari u svoje ruke. Srbin osvaja pet vezanih poena i dolazi do izjednačenja!

4:5 za Kordu - BREJK! Novak u finišu prvog seta potpuno neočekivano gubi servis. Sjajno je riternirao Amerikanac u ovom gemu, stigao je do dve vezane prilike za brejk i onda sjajnim poenom došao do velike prednosti. U narednom gemu će servirati za osvajanje prvog seta!

4:4 izjednačenje - Siguran gem Korde, gledaćemo uzbuljivu završnicu prvog seta.

4:3 za Đokovića - Još jednom je bez izgubljenog poena osvojio servis gem Đoković! Fenomenalno servira Srbin na ovom meču!

3:3 izjednačenje - Ponovo je Novak vršio pritisak, ali nije uspeo da stigne do prilike za brejk, Korda čuva i dalje svoj servis.

3:2 za Đokovića - Samo jedan poen uzeo je Korda prva tri gema u kojima je Novak bio na servisu! Srpski as ekspresno stiže do prednosti.

2:2 izjednačenje - Uz dosta muke Amerikanac je uspeo da stigne do novog izjednačenja u prvom setu. Imao je Korda 40:15, ali zahvaljujući sjajnom riternu Nole stiže do izjednačenja. Pretio je srpski as, ali nije uspeo da dođe do prve brejk lopte.

2:1 za Đokovića - Sjajan start Novaka, bez izgubljenog poena osvaja servis gem i ponovo stiže do prednost.

1:1 izjednačenje - Korda bez većih problema stiže do izjednačenja u prvom setu. Siguran servis gem Amerikanca

1:0 za Đokovića - Iako je pogodio samo jeda prvi servis u ovom gemu Novak je rutinski završio posao i stigao do prednosti!

Meč je počeo!

08:45 - Igrači su izašli na teren, sledi zagrevanje, a Novak će prvi servirati!

08:40 - Ostalo je još nešto više od nedelju dana do Australijan Opena, pa bi bilo sjajno da naš as sa trofejom u ruci krene na prvi Grend slem u godini.

