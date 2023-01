ĐOKOVIĆ SE EMOTIVNO OBRATIO BRATU MARKU POSLE FINALA: Volim te! Hvala ti što se došao ovde... Hvala što me TRPITE I TOLERIŠETE

Novak Đoković je na impresivan način počeo 2023. godinu! Srpski as osvojio je turnir u Adejaldu nakon što je pobedio Sebastijana Kordu posle više od tri sata borbe (6:7, 7:6, 6:4).

Posle dobijanja pehara Novak se obratio publici i rivalu:

- Nadam se da ste uživali u ovom šou večeras. Sebastijane, izvanredan si igrač, mislim da si bio bliži pobedi večeras - počeo je priču Novak.

Potom se obratio i svojim ljudima u boksu sa kojima je bilo izuzetno burno tokom meča:

- Hvala mom timu što me trpe i tolerišu i u dobrim i lošim vremenima. Nije nam bilo lako danas sa mnom. Hvala mom bratu Marku što je došao ovde. Volim te... - poručio je Novak.

Listen to that roar 😱@DjokerNole lifts his 🏆#AdelaideTennis pic.twitter.com/JE6ecXRTGx