VELIKA ČAST ZA NAŠU PRESTONICU! Beograd domaćin Evropskog prvenstva u boksu 2024. godine!

Šampionat Evrope 2024. u seniorskoj muškoj i ženskoj konkurenciji biće održano u srpskoj prestonici odlukom Evropske bokserske konfederacije (EUBC).

Nakon boks smotre najboljih boksera planete u olimpijskom boksu za seniore koji su svoje umeće, vrline, hrabrost i snagu pokazali pod svodovima Štark Arene, novi boks spektakl na istom mestu očekuje nas u martu 2024. godine, na samo četiri meseca od Olimpijskih igara koje će biti održane u Parizu.

Beograd će biti poprište borbi najboljih boksera i bokserki Starog kontinenta koji će poslenju ulaznicu za ulazak na olimpijsku smotru u glavnom gradu Francuske tražiti u glavnom gradu naše zemlje. Srbija će nastaviti tradiciju organizacije najvećih svetskih i evropskih sportskih manifestacija, po čemu je u samom svetskom vrhu.

„Zemlja sporta, naša zemlja ugostiće lokomotivu evropske plamenite veštine, najbolje boksere i bokserke koje evropski kontinent ima u ovom trenutku. Sve selekcije će doći u najjačem sastavu jer to će biti poslednja provera snaga pred odlazak na Olimpijske igre u Parizu, kao i šansa za one koji nisu izborili plasman da se bore za tu jednu od najvažnijih sportskih ulaznica u karijeri. San svakog sportiste je učešće, ali i najveći mogući rezultat na Olimpijskim igrama, zato će mart 2024. i beogradska Arena ugostiti krem boksa Starog kontinenta, ali i svetskog, jer će treneri, agenti, pa i pojedini bokseri koji nisu iz Evrope doći i kao gosti, ali i da snime ono čime Evrope u boksu trenutno raspolaže. EUBC šampionat u beogradskoj Areni biće u ringu popriše borbi evropskih snaga, van ringa biće to svetski boks skup u najjačem sastavu. Verujem u još veći spektakl nego što je bilo svetsko prvenstvo, uz podršku koju svih ovih godina imamo od predsednika Aleksandra Vučića uspeli smo da napravimo sve te događaje i da se pozicioniramo u svetu kao selekcija kojoj niko ne želi na megdan, postali smo "loš žreb" za druge. Imamo sve uslove za trening, za sve što je potrebno da se napreduje. Šampionat Evrope je mnogo više od onoga što je sam događaj. U maju kreće izgradnja Nacionalnog trening centra, imaćemo odlične uslove, kako bi u narednih deceniju ili dve naši bokseri mogli samo da napreduju“ – objašnjava predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin.

Sport magičnog četverougla koji su sebi nosi večnu notu viteštva vraća stari sjaj kojim je plenio mase poklonika decenijama kako na našim prostorima, tako i u celom svetu. Srbija ima evropske šampione iz 2022, prvu evropsku medalju u istoriji u ženskom boksu.

„Svetsku bronzu u Areni Srbiji je iskovao Mirončikov, evropska zlata 2022. u Jerevanu Vahid Abasov i Artjom Agejev nakon 37 godina čekanja na evropska odličja za našu zemlju u olimpijskom boksu. Na kraju prošle takmičarske godine obradovale su nas i naše dame, najpre prvom medaljom u istoriji srpskog ženskog olimpijskog boksa Jelena Janićijević koja je osvojila bronzu na šampionatu Evrope u Budvi, zatim i fantastična mlada, 19- godišnja Sara Ćirković koja je uz juniorsko zlato koje je osvojila u aprilu, potvrdila klasu i da je najbolja evropljanka na planeti, osvajanjem zlata na Prvenstvu sveta u Španiji. Naslov vicešampiona Evrope za juniore poneo je Rasko Simić, u Poreču na evropskom šampionatu do 22 godine bronze su osvojili Almir Memić i Omer Ametović. Tim Srbije koji će nas predstavljati na Evropskom prvenstvu 2024. u beogradskoj Areni već sada broji sve same i potvrđene šampione i taj spisak može da se nadogradi i pojača u narednih godinu dana jer naše boksere i bokserke u 2023. očekuju velika i važna takmičenja, svetske smotre za žene u Indiji, za muškarce u Uzbekistanu. Boks je oličenje hrabrosti, doslednosti, čvrstog karaktera, sport za sve. Idemo u nove pobede“ – zaključio je Borovčanin.

