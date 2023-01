NEZAMISLIVA SCENA NA SVEČANOJ CEREMONIJI: Aboridžin 'očistio' negativnu energiju sa Novakovog trofeja! RITUAL ODUŠEVIO ĐOKOVIĆA! (VIDEO+FOTO)

Ovaj starosedeoc pozdravio je sve prisutne i očistio pehare od negativne energije.

Ujak Mugi je blagoslovio trofeje.

"U ime naroda moje majke, Gana i svih predaka, skidam ovu negativnu energiju", rekao je Mugi i započeo ritual.

Novak with the Adelaide 250 trophy, the ‘snake’. Shaking hands with a representative of the Kaurna indigenous people of Australia & Julie with her ‘Keep Calm & Support Novak Djokovic’ tote bag! That wasn’t easy today, keeping calm..phew!#NoleFam #djokovic #Adelaide250Champion pic.twitter.com/9s0Lh4lps7