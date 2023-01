SRPKINJA POSLALA PORUKA Ana Ivanović se oglasila nakon finala u Adelejdu, imala je da poručio SAMO JEDNO (FOTO)

Nedugo nakon ovog meča oglasila se i nekadašnja srpska teniserka Ana Ivanović, ali nije poslala poruku Noletu već se obratila fanovi na nešto drugačiji način.

- Samo jedan dodir šarenila i dan već izgleda sjajnije - napisala je Ana uz dve jako lepe fotografije.

Just a little colorful touchup and the day seems a little bit brighter 💛 pic.twitter.com/Tel9NaOSa4