I NOVINARI OSTALI ZATEČENI: Ono što je Đoković uradio nakon što je okončano finale u Adelajdu može samo njemu da padne na pamet!

Podsetimo, Đoković je pobedio Sebastijana Kordu posle dramatične borbe i preokreta, a koliko je bio oduševljen navijačima svedoči i sledeća scena:

Čim se finale okončalo, on je dugo potpisivao autograme, ali i počeo da deli sopstvenu opremu.

I to toliko, da je na kraju ostao u donjem vešu i čarapama:

- Gotovo ništa nije ostalo na Đokoviću kada su navijači završili s njim - objavio je novinar "Sport kluba" Saša Ozmo na Tviteru, uz fotografiju na kojoj se vidi kako Nole potpisuje jedan srpski šal, a koja je snimljena van igrališta, pa tu scenu nisu ni mogli da vide gledaoci TV prenosa.

Almost nothing left on #Djokovic after the fans were done with him 😂 pic.twitter.com/2ftZJfEM8r