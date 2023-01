SPEKTAKL U AUSTRALIJI! Đoković i Kirjos će odmeriti snage na Rod Lejver areni!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković i Australijanac Nik Kirjos odigraće egzibicioni meč na čuvenoj Rod Lejver areni samo tri dana pred start Australijan opena.

Ovaj zanimljivi okršaj na programu je 13. januara od 08.30 po našem vremenu.

Karte za spektakl koštaće svega 20 australijskih dolara, a sav prihod od prodaje ulaznice ide u humanitarne svrhe.

Novak i Kirjos trebalo je da odigraju jedan prijateljski meč u Dubaiju, ali plan je propao pošto je australijski as imao problema sa povredom.

Iako ranije nisu bili bliski, Novak i Nik sada imaju sjajan odnos. Sve se promenilo nakon što je Kirjos podržao Srbina tokom sramnih dešavanja u Australiji početkom 2022. godine.

"Nisam mu bio omiljeni lik, ali on je bio jedan od retkih koji mi je pružio podršku prošle godine. Ja to izuzetno poštujem. U takvim momentima vidite ko vas podržava zaista, a ko ne. Pružio mi je punu podršku, a on je Australijanac, mogao je da padne pod uticaj medija i društva. Jako poštujem šta je uradio tada i kako me je podržao. Od tada naš odnos je krenuo nabolje", rekao je Novak.

