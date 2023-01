ŠTA LI ĆE NOVAK ĐOKOVIĆ REĆI? Neverovatna odluka Australijan opena

Novak Đoković je prošle godine prošao pravi pakao u Australiji. Zabranjeno mu bilo da nastupi u Melburnu, a pravila koja važe ove godine su u najmanju ruku neverovatna.

Naime, teniseri i teniserke neće morati da budu testirani na Kovid-19, što znači da bi i zaraženi mogli da nastupe na prvom grend slemu u sezoni, izjavio je danas direktor turnira Kreg Tajli, a preneo "Rojters".

On je takođe istakao da se zdravstvena situacija drastično promenila i da vakcinacija više neće biti uslov za učešće na Australijan openu.

"Rojters" je naglasio da je srpski as prošle godine bio deportovan zbog toga što nije bio vakcinisan. Istina je, zapravo, malo drugačija: on nevakinisanošću nije prekršio nikakav propis, jer je u Australiju ušao u skladu sa propisima za nevakcinisane, ali je dolazak tako poznate ličnosti koja nije učinila što i većina dovela do toga da Novak Đoković bude, od strane ministra za imigracije, proglašen "opasnošću za društvo".

- Samo smo hteli da pratimo šta je trenutno u zajednici - rekao je Tajli i dodao:

- Otišli smo korak dalje, tako što smo dali preporuku igračima da ostanu kod kuće ukoliko se ne osećaju dobro i da će naše medicinsko osoblje nastaviti da preti njihovo stanje.

Poznata agencija se prisetila i toga da je kriketaš Met Renšo igrao za Australiju u nedavnom petodnevnom test meču protiv Južne Afrike u Sidneju, uprkos tome što je bio pozitivan na virus korona.

- Jasno smo stavili do znanja našim igračima, kao i našem osoblju, da ostanu kod kuće ako se neko od njih ne oseća dobro. To je normalizovano okruženje za nas i ne razlikuje se od kriketa. Potencijalno će biti tenisera koji će igrati iako su zaraženi virsom korona - zaključio je Tajli.

Podsetimo, Australijan open se igra od 16. do 29. januara, a titulu brani Rafael Nadal.

