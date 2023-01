JOŠ UVEK NE MOGU DA VERUJEM DA JE MRTAV! Komšije neutešne zbog smrti čuvenog boksera - kažu da je bio ČOVEK ZA PRIMER!

Danas je celu Srbiju potresla vest da je na divljem prelazu na pruzi Niš-Dimitrovgrad poginuo je čuveni niški bokser Miomir Marjanović (74).

Nakon tragedije, oglasila se njegova komšinica Spomenka Pešić, koja je za Miomira imala samo reči hvale.

- On je živeo sam ali su ga ćerka i zet stalno obilazili. Imao je divnu porodicu, i on je bio veoma srdačan. Mnogo smo se lepo slagali, uvek bi mi se lepo javio, stalno smo bili zajedno, kad je nešto njemu potrebno ili meni, uvek smo se pomagali. Nije propuštao da mi se javi, da popričamo da se nasmejemo i kada bismo se sretali na ulici. Voleo da se šali, družili smo se i sa njegovim kumom jer zajedno radimo u štampariji - rekla je Spomenka.

Neutešna Nišlijka još uvek ne može da se pomiri sa činjenicom da Miomira više nema.

- Još ne mogu da verujem da je mrtav, kada sam čula strašno sam se potresla, pritisak mi je otišao na 200. Stalno je šetao, bio je zdrav, prav, dobar čovek, strašno je što ga više nema.

Još jedan komšija, koji je želeo da ostane anoniman, rekao je da su Miomira svi obožavali.

- Ma nisam mogao da verujem svojim ušima kada sam čuo da je Metlica poginuo. On je bio drugar, prijatelj, uvek raspoložen.. Komšiluk ga je obožavao, voleo je da nam priča o svojim slavnim danima a mi smo ga rado slušali. I to tako, na pruzi, hteo je prečicom da stigne do kuće i tu je i skončao. Trenutak nepažnje i ode Metlica.