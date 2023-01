NEVEROVATNO: Evo šta su Australijanci uradili kada su čuli da Novak Đoković i Nik Kirjos igraju meč u Melburnu

Tome u prilog svedoči i nekoliko primera, a i najnovija vest iz Melburna.

Naime, nakon što je Nole imao nestvarnu podršku u Adelajdu, gde je na dramatičan način osvojio i titulu u nedelju, u petak 13. januara, na Rod Lejver areni igraće se meč Novak Đoković - Nik Kirjos.

Iako je srpski as strepeo na kakav prijem će "naleteti" na povratku na australijsko tlo, tim pre što je prošlog januara čak 70% žitelja te zemlje podržavalo odluku o Đokovićevoj deportaciji, u Melburnu ga, izgleda, ljubitelji tenisa dočekuju širom raširenih ruku.

O tome svedoči i informacija koju je objavio australijski novinar Luk Denehi:

- Vau! Karte za meč Nik Kirjos - Novak Đoković koji se igra u petak prodate su za samo 58 minuta. Vau!

Wow @NickKyrgios and @DjokerNole match on Friday sold out in 58 minutes. Wow!