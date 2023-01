SENZACIJA U OKLANDU - Đere srušio trećeg tenisera na ATP listi i pomogao Novaku u trci ka TRONU! (VIDEO)

Srpski as je na ovaj način "pomogao" i svom sunarodniku Novaku Đokoviću kojem je Norvežanin predstavljao pretnju u trci za ATP tron.

Iako je Rud odlično otvorio meč, osvojio prvi set, a onda je Đere pokazao da nema nameru da odustane. Srbin je u drugom setu odigrao odličan tenis, napravio brejk za 3:1 i održavao stečenu razliku.

🚨 STUNNER 🚨



Laslo Djere picks up his first Top-5 win with a 3-6 6-3 7-6 upset of top-seeded Casper Ruud at #ASBClassic! pic.twitter.com/2qtrGFvOIW